Van der Lijke ziet teamgenoot Van der Poel EK net niet winnen

Van der Lijke ziet Van der Poel net niet winnen (foto: ANP)

Het EK werd georganiseerd in Plouay, dat ligt in Bretagne. Van der Lijke was opgenomen in de achtkoppige Nederlandse selectie en moest alles in het werk stellen om Van der Poel de Europese titel te laten winnen.

De koers eindigde in een massasprint waar Van der Poel geen kans had, omdat hij ingesloten werd. Nizollo kwam als eerste over de streep. Van der Lijke eindigde als 34e.

