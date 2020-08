Eindelijk mogen ze weer allemáál naar school

Iedereen kan weer naar school omdat de leerlingen onderling geen anderhalve meter afstand meer moeten houden. Van leraren moeten ze dat nog wel. De schooldag bij Pieter Zeeman in Zierikzee begint met een praatje door rector Peter van der Gaag. "Dat doe ik altijd voor de brugklassers. Ik ben heel blij dat ik ze fysiek welkom kan heten. Er is weer reuring op school en dat is zoals het hoort."

Uitgelaten sfeer

Op school heerst een uitgelaten sfeer. Leerlingen omhelzen elkaar en zijn blij elkaar weer te zien. "Ik had nu echt weer zin om naar school te komen. Iedereen weer zien en bijpraten. Verder denk ik ook dat je meer doet in de les, dan online. Je bent sneller afgeleid", zegt Sterre. "Je bent wel gemotiveerder, online kun je bij wijze van spreke je laptop dichtklappen. Nu wordt er echt iets van je verwacht in de les", zegt Binck.

Jacqueline Wierstra is docent Frans en mentor van één van de brugklassen. Ze stond te popelen om weer naar school te komen: "Ik ben super blij weer een klas vol te hebben. Ik merk nu al wel dat anderhalve meter afstand houden van de leerlingen soms nog lastig is. Je moet er echt goed bij nadenken. Maar dat komt goed. Dat we elkaar echt zien nu is een grote meerwaarde voor het lesgeven, vind ik."

Deze maatregelen heeft de school getroffen

De middelbare school in Zierikzee heeft geen extra coronamaatregelen getroffen. Zo hoeven de leerlingen geen mondkapjes te dragen, zoals dat wel het geval is op een locatie van het Lodewijk College in Terneuzen. "Leerlingen en docenten houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dat betekent dat leerlingen ruimte moeten maken op de gang voor een docent. Ramen en deuren staan open waar dat kan en docenten hebben een kuchscherm, zodat ze toch veilig met leerlingen het werk kunnen bespreken. In de praktijklessen dragen docenten een spatscherm zodra ze een uitleg moeten geven die dichterbij is dan anderhalve meter", legt rector Peter van der Gaag uit.

Deze docent draagt een spatscherm, zodat hij dichterbij uitleg kan geven (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat de school weer volledig open is, zijn niet alle leerlingen aanwezig op school. "Een enkele leerling volgt het onderwijs nog online thuis. We streamen elke les. Die leerlingen zijn thuis vanwege het risico voor hun eigen gezondheid of vanwege het werk van één van de ouders. Dat ze thuisblijven is een eigen keuze."

Leerlingen in quarantaine

Kinderen die onlangs uit een risicogebied zijn terug gekomen van vakantie, die zijn de hele quarantaineperiode niet welkom op school. "Ook zij kunnen online les volgen en zien we na die periode weer in de lessen op school", zegt van der Gaag.