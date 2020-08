Ambachtscentrum in Goes gaat na maanden weer open

Ambachtscentrum in Goes (foto: Ambachtscentrum)

Sjaak Menheere van het Ambachtscentrum zegt dat er iets langer is gewacht met het openen van het centrum. "We zijn allemaal wat ouder, dus zijn we voorzichtig."

Het Ambachtscentrum bevindt zich in een oude boerenschuur waar verschillende kleine huisjes gebouwd zijn. Daar demonstreren ambachtslieden hun ambacht en geven daar uitleg bij. Kinderen kunnen bij zo'n atelier een werkstuk maken.

Weinig aanpassingen aan gebouw

Aan het gebouw zelf zijn weinig aanpassingen gedaan, maar Menheere zegt dat het bezoekers zich wel aan de RIVM-regels moeten houden, want anders moet het centrum weer dicht. Maar wie volgende week het centrum binnenstapt ziet dezelfde ateliers met de oude ambachten, belooft Menheere.

Eén ding verandert wel: het mag niet te druk worden in het pand. In de verschillende ateliers in het gebouw mogen maximaal twee mensen naar binnen. "Het is moeilijk, maar we gaan proberen en kijken of het lukt", aldus Menheere.