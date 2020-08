De crisis heeft makelaar Collin nieuwe inzichten gegeven

Hoondert is eigenaar van Kuub Makelaars. Hij heeft inmiddels zo'n 25 jaar ervaring in de commerciële dienstverlening waarvan bijna twintig jaar in het onroerend goed. En sinds 2006 is hij eigenaar van dit makelaarskantoor.

Hoe was die beginperiode om te werken?

In de beginperiode dacht ik dat het allemaal wel mee zou vallen. Ik ben ook redelijk nuchter en had het idee dat het om een ernstige vorm van griep zou gaan en dat dit verder geen consequenties zou hebben. Alleen toen de overheid met allerlei maatregelen kwam, veranderde dat beeld. Niet alleen bij mij maar ook bij onze klanten. En omdat wij een dienstverlenend beroep hebben, moet je daar rekening mee houden.

Wij hebben toen ook allerlei regels opgesteld om eventuele besmetting te voorkomen, maar ook om de angst, die sommige klanten hadden, zoveel mogelijk weg te nemen. Daarnaast werkten mijn collega's en ik, zoals zoveel mensen, vanuit huis. Dat is geen probleem, omdat wij volledig digitaal ingericht zijn. We hadden alleen zo nu en dan een sleuteloverdracht.

Ik verwacht dat de crisis geen invloed heeft gehad op de verkoopcijfers." Collin Hoondert, makelaar

Hoe ging een bezichtiging in z'n werk?

Het contact met onze klanten ging in eerste instantie per telefoon of mail. Het enige waar we vanaf de eerste dag mee te maken kregen waren de bezichtigingen. Begin april hadden we een open dag gepland, en die hebben we toen online via Facebook gedaan. Dus in plaats van dat een potentiële klant op een bepaald tijdstip een woning kon gaan bezichtigen, gingen wij naar die woning met een camera en kreeg de klant een virtuele rondleiding en kon meteen allerlei vragen stellen aan de eigenaar of aan ons.

We merkten dat mensen deze vorm heel erg leuk vonden en daarom hebben we besloten om dit elke vrijdag te gaan doen. Hiervoor hebben we software aangeschaft, zodat we tegelijkertijd naar meerdere mensen kunnen streamen op Facebook en YouTube.

Kochten mensen ook ongezien een huis?

Ondanks dat mensen een beeld kregen van een huis, wilden ze het huis toch ook in het echt hebben gezien voor ze het kochten. Ik heb namelijk nog nooit een woning verkocht, zonder dat iemand het gezien heeft. Je wil het zien, ruiken, voelen en desnoods proeven. Dus wanneer iemand nog steeds interesse had in een woning na de virtuele rondleiding vond er toch een bezichtiging plaats. Maar wel met handhaving van alle maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM. Er lagen bij de voordeur handschoenen, gel en mondkapjes. En daarnaast mocht niemand iets aanraken in het huis.

Een nieuwe woning bezichtigen vanuit je eigen huis (foto: Kuub Makelaars)

Heeft de crisis ook effect op de verkoop van huizen?

Ik had gedacht dat er door de crisis minder bezichtigingen zouden plaatsvinden, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Ik verwacht dan ook dat de crisis, voor zover ik het nu kan overzien, geen invloed heeft gehad op de verkoopcijfers in het algemeen. En dat heeft alles te maken met schaarste. Er zit een enorme kurk op de woningmarkt, oftewel er is te weinig aanbod. Het is misschien iets minder druk, maar dat heeft geen consequenties. Voor de crisis had ik bij wijze van spreken twintig mensen die interesse hadden in een woning, maar dat zijn er nu nog steeds tien. Dat zijn er nog steeds te veel, waardoor mensen boven de vraagprijs gaan bieden.

Verkopen er ook minder mensen hun woning door de crisis?

In april en mei merkten we dat er meerdere mensen hun woning te koop gingen zetten met als reden dat ze het nu moesten doen, voordat de pandemie heel Nederland in z'n greep zou krijgen en ze niet zouden weten waar dat toe zou leiden. Dan zijn we er maar vanaf was een antwoord dat ik regelmatig te horen kreeg. Overigens heeft deze ontwikkeling volgens mij geen invloed gehad op de prijsstijging binnen de huizenmarkt. Dat heeft echt te maken met de schaarste.

De makelaar in overleg met collega's (foto: Omroep Zeeland)

Heb je aanspraak gemaakt op de steunmaatregelen van de overheid?

Ondanks dat we de afgelopen periode zonder al te veel kleerscheuren zijn doorgekomen, heb ik wel aanspraak gemaakt op de steunmaatregelen van de overheid. Dat heeft vooral te maken met het feit dat 2019 een topjaar was en dat er een nieuwbouwproject waar wij bij betrokken zijn, vertraging heeft opgelopen. We zitten dus boven de twintig procent omzetdaling, maar dat hoeft niet te betekenen dat 2020 een jaar wordt waarin we verlies lijden.

Zijn er dingen die je in de toekomst anders gaat doen?

Ik wilde één van de vestigingen binnenkort gaan verbouwen in verband met de aanstelling van een nieuwe collega. Er was namelijk te weinig ruimte. Maar ik ben erachter gekomen dat dit helemaal niet meer nodig is door het thuiswerken. Dat bespaart me toch zo'n 10.000 euro en dat is mooi meegenomen.

De makelaar geeft een bezichtiging via Facebook (foto: Omroep Zeeland)

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?

De crisis heeft me op verschillende fronten inzicht gegeven. Door creatief en innovatief te zijn, kun je heel wat bereiken, ook in een moeilijke tijd. Sowieso blijven we in de toekomst voor een deel thuiswerken. En ook de interactieve online rondleidingen blijven we doen, omdat dit een meerwaarde is voor de klant en het bespaart ons tijd. Ook het overleg met de collega's onderling gaan we op een andere manier invullen, zodat dit op afstand plaatsvindt en niet iedereen eerst in de auto moet stappen om elkaar ergens te ontmoeten.