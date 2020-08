Het water moge stijgen: één foto was genoeg om een film te maken

Filmmakers Chris de Krijger en Sven Peetoom waren gefascineerd door een foto van een echtpaar in een bootje in overstroomd Walcheren na de inundatie in 1944 tijdens de Slag om de Schelde.

Ze zochten voor hun film Het water moge stijgen naar een plek in Zeeland waar ze deze situatie konden nabootsen. Omdat ze geen ideale locatie konden vinden, weken ze uiteindelijk uit naar het ondiepe water van het Haringvliet bij Den Bommel op Goeree-Overflakkee.

Daar speelt zich een klein drama af op een bootje met een echtpaar dat met al hun huisraad onderweg is naar een droge en veilige plek.

opnames voor de film 't water moge stijgen (foto: Omroep Zeeland)

De Krijger en Peetoom wilde geen oorlogsfilm maken. Ze wilden een verhaal vertellen over gewone mensen die niets met die oorlog te maken hebben maar er wel middenin zitten. Mensen die al hun bezittingen hebben verloren en enkel elkaar en hun vertrouwen in God nog hebben. En wat er gebeurt als dat geloof scheuren gaat vertonen en het vertrouwen in elkaar wankelt.

de film Het water moge stijgen (foto: Sven Peetoom en Chris de Krijger)

Het filmproject Slag om de Schelde is een initiatief van Stichting Filmalot, Omroep Zeeland, de Zeeuwse filmhuizen, de Zeeland film Commission, Film by the Sea en het Bevrijdingsmuseum Zeeland.

Na een selectie werden vijf regisseurs gekozen die met een budget van 10.000 euro een korte film mochten maken over de Slag om de Schelde. Zij kregen daarbij begeleiding van mentoren, scenaristen, producenten en editors uit de Nederlandse filmwereld.

De korte films zouden eigenlijk begin mei in première gaan maar dat werd vanwege corona uitgesteld naar september. De films gaan nu op 4 september in première in het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp en ze worden zondag 8 november uitgezonden bij Omroep Zeeland.

