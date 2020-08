Man probeert gewonde torenvalk te redden door rauwe kip te voeren

De gewonde torenvalk (foto: Stichting Dierenwelzijn Walcheren)

De man had het dier dinsdag gevonden in Middelburg en besloot de vogel naar het dierenasiel in Vlissingen te brengen. Aan de deur van het dierenasiel werd de man duidelijk gemaakt dat er alleen plek is voor honden en katten.

En dus besloot de vinder zelf, thuis in Vlissingen, voor het dier te zorgen. Hij probeerde de vogel aan te laten sterken door rauwe kip te voeren. Toen de man door had dat dat niet werkte, schakelde hij de dierenambulance in. De man vertelde in gebrekkig Engels dat hij een "eagle" had gevonden.

Geen 'eagle' maar een torenvalk

Bij aankomst troffen de vrijwilligers van de Stichting Dierenwelzijn Walcheren "op een kleine achterplaats waar nota bene ook nog een kat aanwezig was" geen arend aan, maar een jonge torenvalk.

Vrijwilligers van de Stichting Dierenwelzijn Walcheren hebben het vermoeden dat een van de vleugels beschadigd was. De torenvalk kon vrij makkelijk gevangen worden en is weer terug naar Middelburg gebracht, maar dan wel naar vogel- en zoogdieropvang De Mikke.

'Breng gewond dier altijd naar opvang'

De stichting zegt op Facebook begrip te hebben voor de beste bedoelingen van de man, maar vraagt mensen gewonde dieren zo snel mogelijk naar een opvang te brengen, omdat dieren dan de hoogste overlevingskans hebben. Bovendien is het verboden om inheemse dieren in huis te hebben. "Je kan er zelfs voor beboet worden", schrijft de stichting.