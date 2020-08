Acht nieuwe tips na vrijgeven beelden overvalverdachte juwelierszaak Middelburg

De verdachte staat op beelden van een bewakingscamera (foto: Politie Zeeland)

De dader probeerde vorige week vrijdag mogelijk 't Gouddoppertje te overvallen. Na het steekincident vluchtte hij op een mountainbike. Hij reed via het Walplein, de Stroopoortgang en de Lange Delft in de richting van de Herenstraat. Omdat de politie nog in het duister tastte over zijn identiteit, werden gisteren beelden verspreid, afkomstig van een bewakingscamera.

De twee gewonde mannen werden gestoken op het moment dat ze in de winkel aanwezig waren. Of het om werknemers of klanten gaat is niet bekend. De binnengekomen tips worden nagetrokken door de recherche.

