GGD-arts tevreden over coronacijfers: 'Als het zo blijft, zou ik ervoor tekenen'

Een medewerker van de GGD neemt een coronatest af in een teststraat. (foto: ANP)

Voor Koppenaal ziet de situatie er nu rooskleuriger uit dan in maart. "Als het zo blijft, zou ik ervoor tekenen", zegt zij in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. "De IC is nergens vol, de aantallen zijn laag. Zo zou ik de winter wel door willen komen."

Stabiel in Zeeland

Ook over de Zeeuwse cijfers is Koppenaal te spreken, ondanks de stijging van het aantal besmettingen deze week en het eerste sterfgeval sinds 30 juni. "Zeeland is momenteel redelijk stabiel. Al ligt dat misschien niet aan ons, maar aan de omgeving." Koppenaal geeft daarmee aan dat het in bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam moeilijker onder controle te krijgen is, omdat daar meer mensen bij elkaar wonen.

GGD-arts komt voorlopig niet in bios Hetty Koppenaal is dag in dag uit bezig met het bestrijden van het coronavirus. En ook in haar vrije tijd ontkomt ze daar niet aan. "Ik ben een keer in de bioscoop geweest en dat is iets wat ik voorlopig niet meer doe, maar dat is iets persoonlijks", zegt de arts infectieziekten. "Je hebt wel richtlijnen, maar iemand zat te hoesten achter mij. En dan ga jij kijken: hoe hoest hij? Nou, dat deed hij in de lucht. Hij hield zich in ieder geval niet aan de voorschriften, misschien omdat het donker was. Misschien heeft hij dat hoestje altijd wel, maar ik ben toch maar ergens anders gaan zitten."

De toename in Zeeland mag wat Koppenaal betreft geen naam hebben. "Het zijn zulke kleine aantallen, dat kan ook een beetje toeval zijn." Volgens de arts infectieziekte is een groot deel van die besmettingen buiten de provincie opgelopen. "Van de ruim vijftig besmettingen waren er bijna twintig die het hadden meegenomen uit bijvoorbeeld Spanje en Malta tijdens een vakantie. En daarna wordt het virus ook weer verspreid in huis."

Toename in najaar

Als mensen bij elkaar zijn in afgesloten ruimtes neemt het kans op besmettingen toe. Daarom verwacht Koppenaal hoe dan ook een toename van het aantal besmettingen in het najaar. "Ik hoop dat er voldoende wordt getest, dat mensen bij besmetting tien dagen thuis blijven en dat we corona zo onder controle houden."

Hetty Koppenaal (foto: Omroep Zeeland)

Via bron- en contactonderzoek hoopt de GGD nieuwe uitbraken zoveel mogelijk te voorkomen. Maar tijdens die onderzoeken blijkt dat niet iedereen mee wil werken. "De redenen kunnen verschillen. Het kan bijvoorbeeld dat je een nieuwe baan hebt en op je eerste dag verkouden bent. Je gaat dan toch en blijkt iedereen besmet te hebben."

Wat de redenen ook zijn, Koppenaal probeert iedereen over te halen mee te werken aan een onderzoek, mocht het zover komen. Ze belooft dat gegevens bij de GGD veilig zijn en op den duur vernietigd worden. "Daarnaast heeft iedereen bij de GGD geheimhoudingsplicht, iedere besmetting die je voorkomt, doet er toe."