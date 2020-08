Buitenlandse studenten bij Zeeuwse opleidingen laten zich niet tegenhouden door corona

Volgens Daphne Zerbib, directeur bij HZ van het domein Business, Vitality en Hospitality, zijn er veel hogescholen die alleen online lessen aanbieden. "Wij proberen de studenten ook op school les te geven. We zien dat ze vooral behoefte hebben om bij elkaar te zijn voor de groepsprojecten. De hoorcollege's bieden we dan online aan. Zo hebben we een gevarieerd lesprogramma wat echt uniek is", zegt Zerbib.

Andere maatregelen

Op het plein voor de HZ staat een grote tent waar studentenverenigingen zich kunnen introduceren aan de nieuwe studenten. Arash Farzanenfar uit Zweden loopt erheen en steekt zijn hand uit, vervolgens trekt hij hem snel terug. "Ik moet nog even wennen aan de regels", zegt hij. "In Zweden geloven ze in groepsimmuniteit, waardoor er amper regels gelden. Het zal voor mij lastig worden om me aan te passen aan de anderhalve meter en het mondkapje in het openbaar vervoer, want dat hoefde in Zweden niet."

Samuel Nocita uit Italië ervaart de maatregelen in Zeeland heel anders dan zijn vriend Arash: "Ik vind juist dat ze hier in Zeeland een beetje laks met de regels omgaan. In Italië zijn de inwoners banger voor het virus en zich meer bewust van de gevaren. We zouden dit gesprek dan ook voeren met een mondkapje op en je mag daar niet in groepjes bij elkaar lopen", vertelt Samuel.

De studenten bij HZ zitten tijdens de introductiedagen op anderhalve meter afstand van elkaar (foto: Omroep Zeeland)

De internationale studenten zullen dit schooljaar anders beleven: ze hebben meer online lessen en zullen minder in de schoolbanken zitten. Ze hebben er begrip voor. "Ik ben er natuurlijk niet blij mee, maar veiligheid staat voorop. Op de campus heb ik al wel vrienden gemaakt en daar ben ik dankbaar voor", zegt Samuel. Zijn vriend Arash is het daarmee eens: "Zolang ik gemotiveerd blijf, verwacht ik niet dat het heel anders zal zijn. Op de campus kunnen we alsnog bij elkaar zitten op anderhalve meter afstand en samen studeren."

Late instroom

Een handjevol internationale studenten kon niet naar Zeeland komen, omdat ze geen visum kregen. "Dat vinden we natuurlijk heel jammer, maar ze kunnen wel online de lessen volgen en later instromen of ze kunnen ervoor kiezen om in januari te beginnen", vertelt Anya Luscombe, directeur onderwijs bij UCR. Voor alle internationale studenten geldt dat als zij uit een oranje of rood gebied komen ze tien dagen in thuisquarantaine moeten.