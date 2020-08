Schoolreisjes en -kampen bezorgen schoolbesturen hoofdbrekens

Klimbos Westenschouwen als schoolreisje (foto: omroep zeeland)

De meeste scholen van de Zeeuws-Vlaamse onderwijsgroep Perspecto stelden de schoolreisjes van de afgelopen lente niet uit tot september, maar verschoven ze direct naar volgend jaar. "Maar", zegt Gerard Langeraert van Perspecto, "iedere school mag een individuele afweging maken. Wanneer ze dat doet, krijgt ze van mij alleen advies."

Pim van Kampen, van de koepel van Zeeuwse basisscholen, geeft ook aan dat de scholen zelf mogen beslissen wat er doorgaat en wat niet: "Maar wel binnen de protocollen die zijn ingesteld." Van Kampen hoort dat een aantal scholen met wat aanpassingen toch reisjes kan organiseren.

Ook Paul Constance van de Bisschop Ernst School in Goes schoof de reisjes gelijk een jaar op: "Voor een schoolreisje is busvervoer nodig, en worden ouders ingeschakeld voor begeleiding. Dat is nu nog steeds niet verantwoord."

De 12 scholen op Walcheren van Onze Wijs gaan komende dinsdag besluiten wat te doen met de schoolreisjes. Sommige groepen van één van de scholen, de Cypressenhof in Middelburg, zou afgelopen lente naar het Watersnoodmuseum gaan. Directeur Piet Jan Reijnierse schoof in het voorjaar de reisjes op naar september, maar weet niet of het nu wel kan doorgaan.

Busreisjes kunnen in principe wel weer

Hoewel de scholen van Obase op Schouwen-Duiveland het volgens Jannie Kunst wel weer aandurven om met bussen op excursies, en dus ook op schoolreis te gaan, doen ze dat niet meer dit jaar: "Anders zouden we nu, en in mei of juni weer op schoolreis gaan." Kunst zegt dat de schoolreisjes minder gevoelig liggen dan de eindejaars schoolkampen voor de hoogste groepen: "Dat doe je maar één keer, en het is veel erger voor de kinderen om daar niet naar toe te gaan. "Afgelopen jaar werden de kampen afgeblazen maar werden er wel andere activiteiten georganiseerd om dat verlies een beetje te compenseren. Voor het komende schooljaar is er hoop dat de kampen in juni weer door kunnen gaan".

Schoolkamp bij Kanoa (foto: Kanoa)

Schoolkampen aanpassen

De schoolkampen die in het begin van het jaar worden gehouden worden in andere delen van de provincie verdeeld benaderd. Perspecto en de Zeeuwse koepel van basisscholen benadrukken ook hier dat de aangesloten scholen uiteindelijk zelf mogen beslissen wat te doen, zolang de protocollen maar gevolgd worden. "Ik hoorde van een school dat ze het dagprogramma van het kamp wel lieten doorgaan, maar dat de overnachting werd geschrapt", zegt Pim van Kampen, "Voor de kinderen misschien geen ideale oplossing, maar het is in ieder geval iets".