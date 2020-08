Plukkers gezocht voor vroege druivenoogst in Waterlandkerkje

Edwin Kleijn van de Catharinahoeve in Waterlandkerkje proeft een van zijn druiven (foto: Omroep Zeeland)

Kleijn heeft een hectare aan druivenstruiken op het landgoed staan. Hij heeft verschillende Duitse druivensoorten hangen. Daarvan wordt onder de naam Elmare wijn gemaakt. "De druiven die er nu hangen zijn al bijna rijp", aldus Kleijn. "Nog even en ze laten los, dus vandaar dat we vroeger met de pluk beginnen. We kunnen ze niet langer laten hangen."

Voor de pluk heeft hij nog wat vrijwilligers nodig. Kleijn verzekert dat het werken in de wijngaard coronaproof verloopt. "Er is genoeg ruimte in de wijngaard. Ook de lunch die we verzorgen zal op anderhalve meter afstand van elkaar gebeuren." Normaal sluiten ze af met een mosselfeest, maar of dat door kan gaan, is nog niet zeker.

De druiven zijn door het goede weer eerder rijp dan normaal. (foto: Omroep Zeeland)

Cliënten van de zorgboerderij Juutsom die op de Catharinahoeve is gevestigd, zullen ook helpen bij de pluk. Vrijwilligers die meerdere uren aan het werk zijn in de wijngaard, gaan niet zonder lege handen naar huis. Zij krijgen een flesje wijn aangeboden. Aanmelden kan via het e-mailadres van de zorgboerderij: info@juutsom.nl.