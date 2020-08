Berging vliegtuigwrak Eede stap dichterbij na bodemscan

Stirling bommenwerper (foto: Omroep Zeeland)

Oud-Eedenaar Theo van Bellegem was aanwezig bij de scan van het wrak in de grond van een akker dichtbij de Belgische grens. Een jeep met daarachter een karretje met allerlei sensoren scande een groot stuk grond en kwam uiteindelijk met bemoedigende resultaten. "Het bleek dat het vliegtuig niet geëxplodeerd was en het gedeelte waar zes van de acht bemanningsleden zich in zouden moeten bevinden nog heel is", aldus Van Bellegem.

Gedeelte van het wrak van bommenwerper bij Eede (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de scan bleek ook dat al een aantal motoren van het vliegtuig verdwenen was. Volgens Van Bellegem is dat gebeurd in de tijd van de Koreaanse Oorlog. "De prijs van oud ijzer was toen dermate hoog dat het de moeite was om de motoren op te graven en te verkopen. Die motoren lagen niet al te diep, terwijl de rest van het wrak zeker vier meter onder de grond ligt."

In Zeeland, zowel op de grond als in het water, zijn honderden vliegtuigen gecrasht. De wrakken in het water maken sowieso weinig kans om geborgen te worden omdat de resten waarschijnlijk vergaan zijn en het bergen in water een moeilijke, dure opgave is. In Zeeland liggen er nog vliegtuigwrakken in de grond bij Breskens (5 maart 1943, 1 man), Eede (19 september 1944, 7 mannen), Hoek (22 juni 1943, 1 man), Krabbendijke (12 mei 1944, 7 mannen) en Sint-Maartensdijk (2 maart 1943, 1 man). Alleen het wrak bij Eede maakt in principe kans om geborgen te worden, omdat de precieze plek van de andere wrakken lastig is vast te stellen.

De resultaten van de scans worden nu naar een commissie gestuurd. Die brengt vervolgens een advies uit aan de verantwoordelijk minister, waarna er onder leiding van de Studiegroep Luchtoorlog (SGLO) wordt beslist om het toestel te bergen of niet.

Voor bergingsoperaties van 'kansrijke wrakken', waar zich vermoedelijk nog stoffelijke resten in bevinden heeft het kabinet in 2019 vijftien miljoen euro beschikbaar gesteld. Als het in Eede zover komt, is dat de tweede poging het toestel te bergen. Een eerdere poging door de Canadezen, niet zo lang na de Tweede Wereldoorlog, werd door de diepte van het toestel en het daarbij behorende grondwaterpeil gestaakt.

Defensie scant de grond bij Eede naar het vliegtuigwrak (foto: omroep zeeland)

Maar voordat een nieuwe poging ondernomen kan worden om het toestel te bergen, moeten ook de grondeigenaar en de gemeente Sluis nog hun toestemming geven. Van Bellegem is hoopvol gestemd door de resultaten van de scan en verwacht dat in 2021 de resten van de Stirling naar boven komen.

Fatsoenlijk graf

"En dan kunnen we hopelijk de resterende zes bemanningsleden alsnog een fatsoenlijk graf geven", zegt Van Bellegem."Maar wanneer ze niet gevonden worden hebben we in ieder geval onze uiterste best daarvoor gedaan."

