Goeiemorgen! Strandafvaltocht eindigt, druivenplukken en vliegtuigwrak misschien geborgen

Normaal komt de druivenpluk op de Catharinahoeve in Waterlandkerkje in oktober op gang. Maar door het lekkere weer van de afgelopen weken, verwacht Edwin Kleijn dat de oogst over drie weken al begint. En daarvoor kan hij nog wel wat vrijwilligers gebruiken.

De raadsgriffier van de gemeente Reimerswaal is op de vingers getikt door de Zeeuwse ombudsman. De griffier heeft een mail van een burger niet doorgestuurd, omdat die volgens hem was ondertekend met onfatsoenlijke woorden. Volgens de ombudsman is het niet de taak van de griffier om een afweging te maken om de mail dan maar niet door te sturen.

De berging van een Stirling-bommenwerper die in 1944 bij Eede neerstortte, is een stap dichterbij. Defensie heeft een scan gemaakt van de crash-site en het wrak gevonden. In het wrak bevinden zich hoogstwaarschijnlijk nog stoffelijke resten van een gedeelte van de bemanning.

Daan Strang loopt de hele Nederlandse kust af om de stranden op te schonen. Deze week is hij in Zeeland en finisht hij in Cadzand. Hij startte 8 augustus in Den Helder en liep in 23 etappes naar het uiterste puntje van onze provincie. Onderweg raapte hij overal zwerfvuil op.

Een kleine depressie ligt tussen Engeland en Nederland en heeft onstabiel weer meegebracht. Het is vandaag dan ook wisselvallig met vanochtend een tijdje droog weer met enkele opklaringen, maar later

vanochtend en vanmiddag komen er buien. Daar kan een flinke plensbui bij zijn, met kans op onweer. Maximum vanmiddag rond de 20 graden, bij een matige tot vrij krachtige, aan zee soms krachtige zuidwestenwind.