Racoon komt met tweede single van Nederlandstalige album: 'Het is een lied over twijfel en onzekerheid in deze rottijd'

Racoon - De Echte Vent

"Het is niet ons makkelijkste liedje", zegt Bart van der Weide, de leadzanger van Racoon in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. "Het is wel op meerdere manieren op te vatten. Het is een lied over twijfel en onzekerheid in deze rottijd", legt de zanger uit. "Twijfels over het leven, relaties en werk."

Toen Racoon de huisband was van De Wereld Draait Door twee jaar geleden is de eerste opzet van 'De Echte Vent' gemaakt. "We moesten toen heel snel veel liedjes maken", legt Van der Weide uit. "Toen waren het vijf zinnetjes en nu hebben we het afgemaakt." Van der Weide is trots op het eindresultaat: "Stiekem is het echt een heel mooi liedje geworden."

De nieuwe single van Racoon heet De Echte Vent (foto: Omroep Zeeland)

Bart van der Weide legt uit waar hun nieuwe liedje over gaat

Ondanks het goede nieuws van een nieuw nummmer is Van der Weide wel helemaal klaar met de coronatijd. "Ik kan dit liedje nu wel gaan spelen, maar niemand mag het komen luisteren en meezingen is helemaal verboden. Het komt allemaal wel goed met ons, maar het is gewoon niet leuk."

'Het Is Al Laat Toch' was bijna de eerste nummer 1-hit sinds de oprichting van Racoon. Met dat nummer reikte de band tot plek 2 in de Nederlandse top-40. "Maar we hebben dat nummer nog nooit live gespeeld voor een publiek. Dat is gewoon verschrikkelijk."