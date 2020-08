'Vroeger was ik bang voor bliksem en onweer'

Als klein kind liep Begijn veel buiten, maar als het ging onweren wist hij niet hoe snel hij naar binnen moest gaan. "Het begon met angst wat omsloeg in fascinatie", zegt Begijn. "Als ik de eerste onweersklap hoorde, rende ik naar binnen. Vervolgens ging ik dan wel achter het raam zitten om te zien wat die mysterieuze klap was geweest. Maar inmiddels ben ik stormchaser en zit ik achter onweer aan."

Weerkennis

Om stormchaser te worden moet je veel kennis van het weer hebben, het landschap zien en leren fotograferen, legt Begijn uit. "Als je die drie kunt bundelen, kun je geweldige landschapsfoto's maken. Ik leer al vijftien jaar en nu pas ben ik blij met mijn foto's."

Het stormchasen begon toen Begijn nog bij de PZC werkte en een reportage moest schrijven over een stormchaser. "Dat vond ik zo fascinerend en gaaf, dat ik dat ook wilde gaan doen. Eerst alleen, nu zit ik in een groep met twaalf mensen. Dat is ook veel veiliger."

Stormchaser Paul Begijn maakte deze foto met bliksem boven de Westerschelde vanaf een dijk bij Terneuzen. (foto: Paul Begijn)

"In Nederland is de kans op een goede bliksemfoto heel klein en moet je geluk hebben. Dat geluk had ik in augustus hier in Zeeland", laat Begijn enthousiast zien. "Het was een hele warme dag geweest en er zat onweer in de lucht, volgens de verschillende weermodellen. Rond middernacht ontstond onweer boven België, dat langzaam naar Zeeuws-Vlaanderen trok. Ik stond op de dijk bij Terneuzen en zag de bliksem boven een schip op de Westerschelde. Die foto vind ik zelf de mooiste die ik in Zeeland heb gemaakt."

Zeeland niet makkelijk

Zeeland is geen makkelijke provincie voor een stormchaser. "Er staan weinig wegen in verbinding met elkaar", legt Begijn uit. "Als je aan de westkant zit is het heel moeilijk om aan de noordoost kant te komen."

Mooiste foto die Paul Begijn heeft gemaakt van onweer, zegt hij zelf. (foto: Paul Begijn)

Met een aantal mensen reist Begijn stad en land af, stormen achterna. Zijn mooiste foto ooit, maakte hij in Noord-Oost-Frankrijk, in de omgeving van Metz. "Het was het blauwe uurtje, de periode net na zonsondergang. De bliksem is te zien in een mooi, glooiend landschap. Op die foto ben ik het meest trots."

Begijn maakt naast zijn onweersfoto's gedurende het hele jaar foto's, maar dan vooral van landschappen. "Maar mijn hart gaat toch het meest uit naar een goede onweersfoto. Daar kan een landschapsfoto nooit aan tippen."