Vlissingen eindelijk uit het financiële dal: op deze plekken gaat de stad investeren

Over 2019 heeft de stad een positief resultaat overgehouden van 16,2 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarrekening die binnenkort definitief wordt vastgesteld. Het bedrag wordt gebruikt voor het aflossen van schulden.

De armlastige stad had een schuld van 132 miljoen euro en staat daardoor sinds 2016 als 'artikel-12 gemeente' onder toezicht van het Rijk. Nu zijn de schulden, door onverbiddelijke bezuinigen, belastingverhogingen en vooral door financiële hulp van het Rijk, geslonken tot 18 miljoen euro. Tot aan 2029 betaalt de stad 1,8 miljoen euro aan aflossing van de resterende schulden. "Dat is goed te doen", aldus wethouder Financiën John de Jonge (LPV).

Stadsvernieuwingsprojecten in de hele stad

De schuldenlast is bedwongen en de stad kan weer investeren in stadsvernieuwingsprojecten. De eerste graafmachines rijden inmiddels aan de rand van het middengebied, tot vreugde van de trotse wethouder: "Ik geniet ervan, dat we dit soort dingen weer kunnen oppakken. Er is natuurlijk geen politicus ooit gekozen om het feit dat hij nieuwe riolering heeft aangelegd, maar het is wel essentieel. Ik vind het geweldig dat we dat weer kunnen doen."

Op deze plekken gaat de stad op de schop (foto: Omroep Zeeland)

De stad krijgt daarnaast nog eens miljoenen extra ter compensatie van het afblazen van de bouw van de beloofde marinierskazerne. Langgekoesterde, maar financieel onbereikbare wensen zijn nu wel mogelijk. Zoals het herinrichten van de Stationsplein en het ontwikkelen van de kenniswerf met een nieuwe studentencampus.

Verrommeld Stationsplein wordt 'hub' Het Stationsgebied moet een nieuwe belangrijke 'vervoershub' voor heel Walcheren worden, een aantrekkelijke overstapplaats waar nieuwe innovatieve vervoersmiddelen een plek krijgen, zoals elektrische deelauto's of duurzame bussen naar de stranden van het hele eiland. Het stadsbestuur wil het onoverzichtelijke, rommelige Stationsplein bovenal aantrekkelijker maken. "Ik zit daar weleens op een bankje en dan zie ik mensen met de trein of de boot aankomen en echt rondkijken met een blik van: 'Waar ben ik beland?'", zegt wethouder De Jonge. "Uiteindelijk komt het allemaal wel goed, hoor, maar het eerste wat ze zien is de bus naar Middelburg. Dat moeten we natuurlijk niet hebben, hè!" De parkeerplaats voor auto's gaat op de schop. "Je voelt je niet echt welkom hier, met je auto", zegt de Jonge. En ook de parkeerplaats voor fietsen - "Als je dat zo ziet, dan zou je denken dat Vlissingen er alles aan doet om te ontmoedigen dat mensen daar de fiets parkeren" - wordt aangepakt. In totaal is er tien miljoen euro uitgetrokken om het Stationsplein de komende jaren aantrekkelijker in te richten en om nieuwe duurzame vervoersmogelijkheden te ontwikkelen.

Wethouder John de Jonge (LPV) op het Stationplein - op de achtergrond de bus naar Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De wethouder van Financiën is tevreden. De stad kan weer investeren in de economische structuur. Juichen doet hij niet, daarvoor is er nog te veel te doen. "We gaan echt de goede kant, maar op het moment dat we in een economische crisis terecht komen, gaat ook Vlissingen daar de effecten van voelen. Maar onder normale omstandigheden is het lek echt boven."

We gaan financieel de goede kant op, het lek is echt boven." John de Jonge (LPV), wethouder Financiën Vlissingen

Het 'lek is boven', maar nog niet alles kan. De wegbezuinigde cultuur in de stad gaat van de nieuwe investeringen vooralsnog niets merken. In de afgelopen jaren is kunstencentrum Willem III verdwenen, poppodium De Piek, het museum en de bibliotheek kregen harde klappen en houden ternauwernood het hoofd boven water. Of de stad nu ook daar weer in gaat investeren? "Daar hebben we nog geen geld voor."

