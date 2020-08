Nachtzwemmers zwembaden Tholen: 'Straffen, anders doen ze het weer'

In De Spetter in Tholen-Stad braken ze het hek open op maandagavond 10 augustus. De daders zijn vastgelegd op camera, maar nog niet gevonden. Eerder gebeurde ongeveer hetzelfde in het zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk. In de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 augustus werd een groep van acht illegale zwemmers op heterdaad betrapt, allemaal jongeren of jongvolwassenen.

'Waarschuwing onvoldoende'

De politie gaf de jongeren in Sint-Maartensdijk een waarschuwing. Op straat in Tholen-Stad vinden sommige inwoners dat er best wat fermer mag worden opgetreden. "Straf, anders doen ze het volgende week weer," zegt een wat oudere vrouw. Een man van rond de vijftig: "Het moet toch niet gekker worden. Maar ja, je kunt ook niet op elke hoek een agent zetten. En waar zijn de ouders?" Een andere vrouw is wat milder: "Het komt vast door corona. Jongeren kunnen nu nergens naar toe en gaan daarom dit soort dingen doen."

Of er extra toezicht komt, is niet bekend. De gemeente wil niet meewerken aan het item, er niet over praten. "We wensen er niet over door te zagen," aldus de reactie op het gemeentehuis.

Nachtzwemmers bij de twee openbare zwembaden van Tholen. Eén deed zelfs zijn behoefte in een kleedhokje. (foto: Omroep Zeeland)

De politie wil er wel wat over kwijt. Die zegt dat het niet alleen illegaal is, maar ook gevaarlijk. "Soms hebben ze gedronken en duiken dan in ondiep water in het donker. Met alle mogelijke gevolgen van dien," aldus een woordvoerder. Het komt vaker voor, zegt de politie, maar exacte cijfers zijn er niet. Dat komt omdat de politie alleen registreert op kernwoorden als inbraak, niet op nachtzwemmers.

Kaartje kopen

De oproep van de politie is duidelijk: Niet doen. te gevaarlijk. "Gewoon wachten tot overdag en een kaartje kopen. Ook al is dat ongetwijfeld een stuk minder spannend," aldus de politiewoordvoerder.