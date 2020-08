Storingen horen bij de toekomst: 'Honderd procent timmer je het nooit dicht'

Voorzorgsmaatregelen die iedere aanval kunnen pareren, zijn volgens Warnier te duur voor een bedrijf dat zo groot is als Delta. "Als je als bedrijf zegt: 'We gaan twee miljoen euro investeren om dat te voorkomen' en je zegt tegen de consument: 'Je abonnement gaat met vier tientjes omhoog', dan raak je klanten kwijt."

Daar vult hij bij aan: "Honderd procent timmer je het nooit dicht. De technieken die bij zo'n aanval gebruikt worden, kunnen iedere keer anders zijn."

Hou je apparatuur up to date

Toch kan je je - ook als consument of ondernemer - wapenen tegen dit soort situaties? Warnier: "Zorg dat je in ieder geval zo veel mogelijk up to date bent." IT-bedrijven bieden soms verbindingen aan voor bijvoorbeeld bedrijven. Door zowel een verbinding van Delta als een andere provider te gebruiken, kan je altijd overschakelen naar de partij die geen storing heeft.

Wat gebeurt er bij een DDoS-aanval? Warnier: "Negen van de tien keer komt het erop neer dat een persoon of een instantie op internet credits koopt om een DDoS-aanval uit te laten voeren. Er worden dan een enorme hoeveelheid data verzonden naar een router in een netwerk." Hij noemt Delta als voorbeeld: "Dan sturen ze daar terrabites aan data naartoe zodat de apparatuur denkt: 'Ik kan dit niet behappen, ik stop ermee'." DELTA zei vrijdag vaker slachtoffer te zijn geweest van zo'n aanval, maar niet in de vorm en grootte als de laatste.

De dader achter zo'n DdoS-aanval wordt niet altijd bekend. Ook kan die verschillende motieven hebben. Warnier: "Het kan zijn om een bedrijf stil te leggen, maar ook om een schoolexamen niet door te laten gaan, informatie niet openbaar te krijgen of het is bijvoorbeeld een afleiding om data te ontfutselen, het kan heel divers zijn."

99 procent garantie op verbinding

Warnier wijst erop dat providers 'maar' 99 procent van de tijd per jaar een verbinding moeten garanderen. Dat betekent dat 3,65 dagen per jaar de verbinding eruit mag liggen. "Het gaat altijd maar om een paar uur, dus in principe valt het wel mee", zegt Warnier. "Alleen, we zijn helemaal afhankelijk geworden van het internet, dus de impact is heel groot."

