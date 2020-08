Hoek kan OFC-muur niet slechten en ligt uit de KNVB Beker

Hoek begon met drie nieuwe spelers in de basis. Niels De Pauw, Giovanni Delannoy en Steve Schalkwijk. Na zeven minuten spelen lag de bal al achter doelman Jordi de Jonghe, nadat Niels Springer de bal over hem heen tilde.

Ruim tien minuten later was het Rik Impens die dicht bij de gelijkmaker was, maar OFC-keeper Stoskovic redde op de inzet van de Belg. Het was daarna opnieuw Niels Springer die scoorde en de voorsprong verdubbelde voor OFC ruim een kwartier later door er ook 0-2 van te maken.

Schalkwijk

Tien minuten voor rust was het Steve Schalkwijk die de kans kreeg op de aansluitingstreffer, maar zijn poging ging over het doel. Vijf minuten later was het opnieuw Steve Schalkwijk die een kans voor Hoek verprutste door over te schieten. Ondanks dat Hoek de beste kansen kreeg was het OFC dat met een 0-2 voorsprong de rust in ging.

Hoek begon de tweede helft met aanvallende intenties, want verdediger Niels De Pauw kopte al na drie minuten op de lat. Hoek bleef het proberen en dat resulteerde na ruim 70 minuten in een strafschop, nadat Erwin Franse naar de grond ging en Steve Schalkwijk de strafschop wist te benutten.

Aanvallende wissels

Gelijk daarna wisselde Hoek twee maal en dat leverde al snel een kans op voor Rik Impens, maar die miste de kans op de gelijkmaker. Hoek bleef het proberen, maar ook Ruben de Jager slaagde er niet in om de gelijkmaker aan te tekenen. Het lukte Hoek ook niet meer om te scoren. OFC lukte het nog wel middels Joël Donald die diep in de extra tijd voor de 1-3 eindstand zorgde.

Hoek kan zich nu op de start van de competitie richten. Volgende week speelt de club uit bij VVSB.

Scoreverloop

0-1 Niels Springer (7)

0-2 Niels Springer (24)

1-2 Steve Schalkwijk (72/pen)

1-3 Joël Donald (90+4)

Opstelling Hoek

Jordi de Jonghe, Fabian Wilson (Kyle Doesburg/84), Alexander Embrechts, Niels De Pauw (Karim Bannani/73), Roycel James, Reguillo Vandepitte, Rik Impens, Giovanni Delannoy (Jonathan Constansia/73), Erwin Franse, Steve Schalkwijk, Ruben de Jager