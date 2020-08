Zeeuwse dames steken met deze boot roeiend de oceaan over

De Talisker Whisky Atlantic Challenge is een race voor teams. De Backere en Le Duc gaan samen met Iris Noordzij en Melissa Vooren als eerste Nederlands vrouwenteam, the Atlantic Dutchesses, de uitdaging aan. Op 12 december vertrekken ze vanaf de Canarische Eilanden en hopen dan ergens tussen de 55 en 60 dagen later aan te komen op het Caribische eiland Antigua.

De hele tijd zijn ze op zichzelf aangewezen. "In geval van moeilijkheden is er een volgschip", zegt teamcaptain Renate, "Maar het kan even duren tot het er is." Er wordt voor twee maanden aan eten en drinken meegenomen. De dames roeien in duo's en dat twee uur op twee uur af. Aan beide kanten van de roeiboot, die ze de Queen of Hearts hebben gedoopt, is een slaapcabine waar gerust kan worden. Er is een klein wasbakje, maar geen ruimte voor een wc. "We hebben een emmer", zeggen beide dames lachend.

Teamcaptain Renate de Backere poseert voor foto's (foto: omroep zeeland)

De beide Zeeuwse roeisters kijken reikhalzend uit naar de oversteek. Angst is er niet, wel gezonde spanning. Ook verwachten ze dat er door vermoeidheid en stress wel ergens irritaties zullen ontstaan. "Maar", zegt De Backere, "we hebben afgesproken dat we dan een half uurtje mogen zeuren, en dan weer door moeten."

Geld voor onderzoek

The Atlantic Dutchesses willen met de tocht ook nog geld ophalen voor een goed doel. Ze doneren de opbrengst aan onderzoek naar hartfalen bij vrouwen.

Voorraad voor twee maanden wordt in de hele boot geborgen (foto: omroep zeeland)

Lees ook: