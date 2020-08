Uitslagen districtsbeker zaterdag 29 augustus

Het nieuwe voetbalseizoen in Zeeland is weer begonnen. Hoek en GOES trapten af voor hun wedstrijden in de KNVB-beker, de overige clubs die in actie kwamen deden dat in de districtsbeker. FC Dauwendaele was vandaag op schot; de Middelburgers haalden de dubbele cijfers tegen Hansweertse Boys. Ook bij een andere Middelburgse ploeg waren veel goals te zien, MZVC was met 6-3 te sterk voor WIK'57. Alle uitslagen van vandaag lees je hieronder in ons uitslagenbericht.