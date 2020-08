Schets schiet GOES in verlenging naar volgende ronde KNVB Beker

Kevin Hollander stelde in zijn eerste officiële wedstrijd als hoofdtrainer van GOES veel nieuwe namen op. Enkel Jelle Klap, Jesse Bank en Ruben Hollemans bleven over van de basis van vorig seizoen. Tevens stond niet Brian Meulmeester, maar Matthew Lentink onder de lat. De van VC Vlissingen overgekomen keeper zal dit jaar de bekerwedstrijden keepen; Meulmeester blijft eerste keus in de competitie.

Weinig kansen

Sportlust was in de eerste helft de betere ploeg, maar kon het overwicht niet in kansen uitdrukken. Dat zou trouwens voor beide ploegen de hele wedstrijd een probleem blijken. GOES werd sterker en de sporadische mogelijkheden die het kreeg kwamen via nieuwkomer Siebe Schets, die vaak gezocht maar amper gevonden werd. Terwijl het publiek zich in de blessuretijd al opmaakte voor de verlenging na een toch vooral saaie negentig minuten voetbal, brak Thomas de Rijke uit aan de linkerkant. Jordi Balk van Sportlust moest aan de noodrem trekken en kreeg zijn tweede gele kaart.

In de verlenging bleef GOES het moeilijk hebben ruimte te vinden, maar met nog enkele minuten te gaan wist Schets met een hard schot van afstand alsnog strafschoppen te voorkomen.

Siebe Schets (tweede van rechts) viert met zijn teamgenoten (foto: René van der Vliet)

ODIN'59

GOES speelt op 6,7 of 8 oktober in de tweede kwalificatieronde van de KNVB Beker tegen ODIN'59 uit Heemskerk. Die ploeg won na strafschoppen van AWC.

Scoreverloop

1-0 Siebe Schets (118)

Bijzonderheden

Jordi Balk (Sportlust'46) krijgt in de 90e minuut zijn tweede gele kaart.

Jesse Bank (GOES) krijgt in de 119e minuut een rode kaart na een schermutseling in het strafschopgebied.

Opstelling GOES

Matthew Lentink, Jelle Klap, Stefan de Bert, Jesse Bank, Rico van Nielen (Ralph de Kok/97), Sven Mbikulu, Ruben Hollemans, Jerzy van Bergen (Nazario de Fretes/46), Huib van Hecke (Amidu Tanko/105) (Ryleigh Doesburg/120+2), Siebe Schets, Thomas de Rijke