Inzameling voor neergeschoten vrouw Middelburg, 'ze is aan het vechten voor haar leven'

Het schietincident was in een woning aan de Burggang in Middelburg. De 21-jarige Kezban raakte daarbij ernstig gewond, een 26-jarige man uit Domburg is als verdachte aangehouden. De politie meldde eerder dat de twee een relatie zouden hebben met elkaar. De familie benadrukt dat het nu nog onduidelijk is welke band de verdachte en het slachtoffer hebben.

Door het hoofd geschoten

Zus Zeynep schrijft dat de familie alle steun hard nodig heeft: "Ieder beetje helpt." Het slachtoffer is volgens haar zus door haar hoofd geschoten. "Ze is nu aan het vechten voor haar leven in diepe coma, medicijnen en beademing houden haar stabiel. Wanneer ze uit haar coma ontwaakt weten we niet hoe ze er aan toe zal zijn. De kogel heeft waarschijnlijk veel schade toegebracht aan haar hersenen."

De familie wil het ingezamelde geld gebruiken voor de zorg die Kezban eventueel nodig heeft en om haar lopende rekeningen te betalen. Zeynep: "Ze had een 9 uren contract dus nu komt ze in financiële problemen, want hoe moet ze haar huis betalen en al haar rekeningen als ze in coma ligt?"

Voor de vrouw die afgelopen week in Middelburg werd neergeschoten is een inzamelingsactie begonnen (foto: Zeynep Avci)

Volgens haar zus zou Kezban volgende week aan een nieuwe zorgopleiding beginnen, maar die droom is uiteen gespat. Zeynep: "Mijn zus zal waarschijnlijk heel veel zorg nodig hebben die zij zelf helemaal niet kan betalen. Wij hebben alle steun zo hard mogelijk nodig en mijn zus ook wanneer ze uit haar coma ontwaakt."

