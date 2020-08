In Zeedoc: Weervissers van de Oosterschelde

weervisser Henk van Schilt aan het werk (foto: Omroep Zeeland)

De 85-jarige Cor van Dort heeft zijn 70-jarig jubileum als visser al gevierd maar werkt door, samen met zijn schoonzoon Henk van Schillt die het vissen op ansjovis van zijn schoonvader heeft geleerd. De familie van Dort is de laatste familie in Nederland die nog met deze techniek vist. Vader en schoonzoon hopen beiden dat dit oeroude ambacht niet verloren gaat.

Visweren.

Onderzoek heeft aangetoond dat er al sprake was van ''visweren' in de zeventiende eeuw in het oostelijk gedeelte van de Oosterschelde. Boven de zandplaten in de buurt van de Brabantse Wal is het water warmer dan in de rest van de Oosterschelde. De ansjovis houdt van iets warmer water, een ideaal gebied om te paaien dus. Het principe van weervisserij is simpel; het is een lange fuik van ongeveer 800 meter aan boomstammetjes, waarin de vissen, als ze eenmaal de fuik zijn ingezwommen niet meer uitkomen. De vangsten wisselen sterk per seizoen. Zo was 2019 een heel goed ansjovisjaar, maar 2020 was een slecht seizoen: er werd maar één-tiende van de opbrengst van vorig jaar opgevist.

Eén van de weren op de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

De familie van Dort is de laatste familie in Nederland die nog aan weervisserij doen. Maar het werk is zwaar en arbeidsintensief. Het daadwerkelijk seizoen waarin gevist wordt, is meestal een week of tien en loopt van eind april tot eind juli, in die paar maanden zijn de weervissers bijna 24 uur per dag bezig. ,,De fuiken moeten twee keer per dag worden geleegd, en omdat we niet willen dat de vogels er met de buit van door gaan, moet er ook iemand wacht houden", aldus Henk.



De Stichting Behoud Weervisserij is in het leven geroepen om deze vorm van visserij te behouden. Met hulp van vele vrijwilligers wordt deze unieke vorm van visserij in stand gehouden. Dit doen ze door daadwerkelijk mee te helpen bij het vissen maar ook door allerlei activiteiten te organiseren rondom de weervisserij. om geld in te zamelen. Door de Corona-crisis konden er dit jaar nauwelijks vaartochten uitgevoerd worden naar de fuiken om het werk van de weervissers te bekijken.

Edward Snijders:"Een paar jaar geleden dook ik regelmatig in Zeeland. Ik kwam toen in der onderwaterwereld de ansjovisjes tegen en wilde weten hoe deze dieren gevangen werden. Door wat speurwerk op internet kwam ik in aanraking met de familie van Dort. Ik wist niets van de bijzondere vangmethode, maar leerde snel. Ik kijk terug op een plezierige samenwerking."

Luister hier naar het gesprek van Elias den Hollander met Edward Snijders:

Edward Snijders zag ze zwemmen

De vangst ansjovis (foto: Omroep Zeeland)

