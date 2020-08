Joey de Kok en Jean Paul de Bruijn strandden allebei in halve finale Grand Prix Rosmalen

(foto: Omroep Zeeland)

De Kok was bezig aan een enorm spannende halve finale tegen Kay de Zwart. Het ging gelijk op en het draaide uiteindelijk ook uit op penaltys. Bij penalty's moet er vanaf de afstoot een zo groot mogelijk serie gemaakt worden. De Kok maakte een serie van één. Zijn tegenstander De Zwart maakte er net eentje meer, dus was de finaleplek voor hem.

Dubbel gevoel

Voor Joey de Kok (23) was het de eerste keer dat hij de laatste vier haalde bij een Grand Prix. Hij was dichtbij het bereiken van de finale en dat geeft toch een dubbel gevoel. "Ik had graag die finale willen halen nu je zo dichtbij bent, maar het is nu natuurlijk hartstikke mooi dat ik de laatste vier heb behaald", vertelt de Kok.

De Kok zal in oktober en december nog een Grand Prix spelen. Het resultaat op dit toernooi in Rosmalen geeft hem in ieder geval vertrouwen voor die wedstrijden. "Het is nog even afwachten, maar deze prestatie zou ook goed genoeg moeten zijn om me te kwalificeren voor het NK driebanden. Daar heb ik ook nog nooit aan meegedaan", zegt de Kok.