Dit museum sluit bezoekers op... voor een uurtje

Het idee voor een escaperoom ontstond bij een vergadering van de Dorpsgemeenschap Sint-Annaland in het kader van 75 jaar bevrijding. Het museum was meteen enthousiast én had nog wel een ruimte over: de kelder. Inmiddels is bouwer Michael Goudzwaard bijna klaar. Het resultaat: een informatieve escaperoom. "Zoals dat in een museum hoort", aldus Goudzwaard.

Van schoolklas tot bevrijding

Goudzwaard: "Veel van wat er in het museum te vinden is vind je ook terug in de escaperoom." Denk aan een honderd jaar oud schoolklasje, het verhaal van 75 jaar bevrijding en natuurlijk de meekrap. Bezoekers hebben straks een uur de tijd om uit de kelder te ontsnappen door de verschillende opdrachten op te lossen. Een digitale klok aan de muur herinnert je daar al tikkend continu aan.

In eerste instantie zou de escaperoom tijdelijk zijn, maar uiteindelijk was iedereen zo enthousiast dat het een vaste escaperoom is geworden. "Dit brengt toch weer nieuwe mensen naar het museum", zegt penningmeester Piet van Dijke. En dat niet alleen volgens Niels van Oudenaarde van de Dorpsgemeenschap: "Je ziet bij andere escaperooms dat ze vooral jongeren en jongvolwassenen trekken. We hopen ze op deze manier richting het museum te krijgen."

De escaperoom gaat de tweede helft van september open. Of Van Dijke en Van Oudenaarde zelf ook een poging wagen? "Ik ben er nog een beetje huiverig van, maar ik ga het wel doen", glimlacht Van Dijke.