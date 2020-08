Goedemorgen! Wegwerkzaamheden, inzameling en escaperoom

Woon je in of in de buurt van Kamperland of kom je daar regelmatig? Dan ga je merken dat de 'landbouwroute' wordt aangepakt. Deze route loopt door de kern van Kamperland en hierdoor ontstaan onveilige situaties voor de verkeersdeelnemers. Waterschap Scheldestromen start vandaag met de verbetering van deze route. De fietsers worden gescheiden van de landbouwvoertuigen en de route wordt verbeterd. De werkzaamheden duren tot eind oktober.

Een aanhouding na de schietpartij in Middelburg (foto: HV Zeeland)

De familie van de vrouw die vorige week werd neergeschoten in Middelburg is een inzamelingsactie gestart. Het schietincident was in een woning aan de Burggang in Middelburg. De 21-jarige Kezban raakte daarbij ernstig gewond, een 26-jarige man uit Domburg is als verdachte aangehouden. De twee zouden een relatie met elkaar hebben. De familie van het slachtoffer zegt dat het nog onduidelijk is welke band het slachtoffer en de verdachte hebben.

Scootmobiel in brand

De schrik zal er goed inzitten bij een 40-jarige bewoonster van de Keurhove in Middelburg. Ze werd gisterochtend gewekt door een buurtbewoner omdat er een felle brand woedde in haar voortuin. De brand sloeg over naar de tussenwoning en veroorzaakte grote schade. Vermoed wordt dat de scootmobiel die in de voortuin stond is aangestoken.

Escaperoom in streekmuseum De Meestoof (foto: Omroep Zeeland)

Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland heeft een nieuwtje: een informatieve escaperoom. Bezoekers hebben een uur de tijd om uit de kelder te ontsnappen door de verschillende opdrachten op te lossen. Een digitale klok aan de muur herinnert je daar al tikkend continue aan. De onderwerpen waarmee ze in aanraking komen zijn onder meer een honderd jaar oud schoolklasje, het verhaal van 75 jaar bevrijding en natuurlijk de meekrap.

Op de boot

Het is te hopen dat Vlissingse politici zeebenen hebben en niet gevoelig zijn voor zeeziekte. De windparken Borssele 1 en 2 krijgen vandaag namelijk 'hoog' bezoek van burgemeester Bas van den Tillaar en wethouder John de Jonge. Beide heren stappen vanmorgen op een boot en vertrekken richting buitengaats.

Beweeg-challenge

Een aantal sportorganisaties, gesteund door huisartsen en fysiotherapeuten, probeert mensen in beweging te krijgen met een mini-challenge: in tien weken de gezondheid verbeteren. Vanaf vier verschillende locaties kan er de komende tien weken op verschillende niveaus gewandeld worden. De challenge wordt half november afgesloten.

Mooie wolkenluchten in de buurt van Goes (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

Vandaag is het op de meeste plaatsen droog, al kan er lokaal nog een

kleine bui vallen. Er zijn vanochend vrij veel wolkenvelden en af en toe

zon, vanmiddag zijn er meer zonnige perioden. Maximum 17 a 18 graden.