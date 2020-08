Gastvrouw Tham is 19 en werkt nu al bij sterrenrestaurant

"Ik was zo blij. Er ging van alles door me heen. Ik wist ook niet goed hoe ik moest reageren. Ik wilde graag winnen en als je dat doel dan bereikt is dat ongelooflijk," vertelt Tham Cao aan over het winnen van de Skills wedstrijd.

Trainen voor Euroskills

Op de beelden van de prijsuitreiking is goed te zien dat Tham uit haar dak gaat. En die eerste plaats levert haar nog een mooie extra uitdaging op. "Nu mag ik meedoen aan Euroskills dat in januari in het Oostenrijkse Graz wordt gehouden. Daar moet ik ook hard voor trainen. Daar doen landen als Frankrijk en Duitsland mee en die trainen er jaren voor. Maar ik ben niet bang om mezelf daar te laten zien."

Een gastvrouw of -heer is het visitekaartje van een restaurant in het hogere segment. Ze ontvangen de gasten, zorgen dat ze zich op hun gemak voelen en geven uitleg over het menu. Daarnaast zorgen ze er bijvoorbeeld ook voor dat de tafels perfect gedekt zijn.

Dat ze het goed doet op wedstrijden was ook al te zien tijdens de Foodlab wedstrijden bij de Horecabeurs in Goes een paar jaar geleden. Tham deed daar mee en ze trok de aandacht van Claudia Brevet van het beste restaurant van Zeeland, Inter Scaldes. Brevet: "Ze sprong er echt uit. Houding, humor, welbespraaktheid. Sommige mensen hebben dat gewoon van zichzelf. Ze geeft ook niet snel op en is heel ambitieus. Ik zag al snel dat Tham een groot talent is. Ze werkt nu inmiddels drie jaar bij ons."

Grote toekomstplannen

Ondanks dat Tham Cao nog maar negentien jaar oud is en nog op school zit heeft ze duidelijke plannen voor de toekomst. "Iedere student droomt er wel van een eigen zaak te hebben en iets over te nemen. Dat zou ik ook graag willen. Daarnaast wil ik mij helemaal toeleggen op het gastvrouwschap. Mevrouw Brevet is wat dat betreft een groot voorbeeld. Zij is verschillende keren uitgeroepen tot beste van Nederland door andere restaurants en zou dat wil ik ook bereiken."