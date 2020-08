Opnieuw onderzoek in de Oosterschelde: hoe gevaarlijk is de dertig miljoen kilo munitie?

Onder meer landmijnen, mortieren, fosforgranaten en andere explosieven werden tussen 1945 en 1967 gedumpt in de Oosterschelde. Al jaren wordt gesteggeld over wat voor schade de afgedankte munitie aanricht.

Dat wil voorzitter Krijn Jan Provoost van Nationaal Park Oosterschelde ook graag weten. "Wij hebben vorig jaar na overleg met meerdere partijen erop aangedrongen dat er weer gedoken zou worden", zegt Provoost. "Het is toch een ongewenste plek voor ons als Nationaal Park Oosterschelde. Het gebied wordt weliswaar goed in de gaten gehouden, maar het is ook goed om weer eens een vergaand onderzoek te doen naar de staat van de munitie."

Opgedoken munitie uit munitiedepot Gat van Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

De Maritieme EOD-compagnie van Defensie is daarom met duikvaartuig Cerberus naar Zierikzee gekomen. Sinds enkele dagen wordt er al naar de bodem gedoken. Inmiddels is er verschillende munitie naar boven gehaald, laat commandant Rick in de Braekt zien. "Dit zijn punt vijftig kogelpunten. Die zien er nog gaaf uit. Verder hebben we nog enkele brisantgranaten van veertig millimeter en de kop van een anti-tank brisantgranaat opgedoken. Ze zien er nog goed uit als je bedenkt dat ze al zeventig jaar in het water liggen."

Achter slot en grendel

De munitie ligt in een speciaal geprepareerde container, achter slot en grendel. "De munitie komt alleen uit deze container om onderzocht te worden", vervolgt In de Braekt. Even verderop wordt de munitie met een watersnijder doormidden gesneden. Dat gebeurt tussen verzwaarde containers, om elk risico te vermijden."

Beveiligde container met munitie uit Gat van zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Het doorsnijden van de munitie kent altijd risico's. "Om dat zoveel mogelijk uit te sluiten, gebeurt dat op afstand door mijn mensen van de EOD", zegt de commandant. "Met dat doorsnijden kan goed worden bekeken hoezeer de munitie gecorrodeerd is. Daar nemen we monsters van, die weer door TNO worden onderzocht." De overgebleven munitie wordt vervolgens vernietigd door het tot ontploffing te brengen.

Allerlei scenario's

Provoost is blij met het gedegen onderzoek. "In het verleden is veel gesproken over allerlei scenario's. Weghalen is sowieso geen optie vanwege de hoge kosten van enkele miljarden euro's. Afdekken zou een andere optie kunnen zijn."

Maar, zegt de voorzitter, eerst moet duidelijk blijken wat de huidige staat is van de munitie en wat de gevolgen en gevaren zijn voor de omgeving. "Vooruitlopen op de zaken wil ik dan ook verder niet doen", besluit Provoost. De duikers zijn nog tot 4 september bezig. De resultaten van het onderzoek worden op zijn vroegst eind dit jaar verwacht.

