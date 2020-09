Familie Kezban vraagt getuigen zich te melden

Voor de vrouw die afgelopen week in Middelburg werd neergeschoten is een inzamelingsactie begonnen (foto: Zeynep Avci)

Kezban vecht momenteel voor haar leven in het ziekenhuis. Moeder Miranda en zus Zeynep gaan sinds de schietpartij naar eigen zeggen door een hel. Kezban ligt in een diepe coma en niemand kan nog zeggen of en hoe ze daaruit zal ontwaken.

Omdat het politieonderzoek nog in volle gang is, wil de familie iedereen vragen zich te melden die mogelijk iets weet of iets gezien heeft dat van belang kan zijn voor het onderzoek.

De Middelburgse stond volgens haar familie vol in het leven. Ze werkte in de zorg en zou deze week aan een nieuwe opleiding zijn begonnen. Om zorgkosten nu en voor later te kunnen betalen, is de familie een inzamelingsactie begonnen. Daar is inmiddels 5.500 euro bijeengebracht.

Verdachte aangehouden

Het schietincident vond plaats in een woning aan de Burggang in Middelburg. Een 26-jarige man uit Domburg is als verdachte aangehouden. De politie meldde eerder dat de twee een relatie zouden hebben met elkaar. De familie benadrukt dat het nu nog onduidelijk is welke band de verdachte en het slachtoffer hebben.

