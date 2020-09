Voetballende kinderen balen van verplaatsing speelkooi: 'Het is echt jammer dat-ie weggaat!'

Jongeren die vandaag nog konden voetballen in de speelkooi, balen als een stekker. "Ik heb hier heel veel gevoetbald, ook toen ik klein was. Het is echt jammer dat-ie weggaat." Een van zijn vrienden snapt het ook niet. "Af en toe trap je een bal in het water, maar voor de rest is het een goede plek!" Dat ze voor overlast zouden zorgen, kan één van de voetballers wel inkomen. "Af en toe zijn er jongens die nog heel laat gaan voetballen."

Door middel van een zogeheten participatietraject wil de gemeente samen met de bewoners van de wijk Othene om tafel. Daarvoor worden volgende week woensdag twee bijeenkomsten georganiseerd. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om alle bewoners in één keer te ontvangen. Doel is om naast een nieuwe locatie ook ideeën op te doen voor een nieuwe invulling van de locatie waar de speelkooi momenteel staat.

De speelkooi in de Terneuzense wijk Othene (foto: Omroep Zeeland)

Langlopend juridisch traject

Er ontstond in 2007 al ophef over de plannen voor de bouw van de kooi. Begin 2010 stapten omwonenden naar de Raad van State maar kregen geen gelijk en ook later dat jaar werd een kort geding verloren. In 2015 moest, op last van de rechter, de kooi 's avonds en 's nachts op slot. Dat zorgde niet voor het einde van de overlast, want in 2016 werd er een toen 31-jarige man mishandeld.

De speelkooi moet nu verplaatst worden omdat de rechter in 2015 een dwangsom tot 100.000 euro eraan koppelde als de gemeente niets zou doen aan de overlast. Om dat te voorkomen haalt de gemeente nu definitief de speelkooi weg van de huidige locatie.

Als de speelkooi verplaatst is, blijft de sluitingstijd van 22.00 uur intact. Dat staat in een informatiebrief die buurtbewoners dit weekend en deze week op de mat krijgen. De gemeente roept verder vooral jongeren tussen de 6 en 18 jaar op mee te denken voor een nieuwe locatie en de nieuwe invulling van de huidige plek.

