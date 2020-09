Thierry wisselde onlangs van werkgever: 'Thuiswerken is niks voor mij'

Thierry was 'blij' dat hij niet de hele tijd thuis hoefde te werken (foto: Renova)

Was het thuiswerken niks voor jou?

Ik werkte tot augustus bij bouwonderneming VolkerWessels en was verantwoordelijk voor de calculaties in het wagenpark. Voor het grootste deel werkte ik thuis. De eerste week was dat spannend, daarna wel prima en op een gegeven moment ging het mij steeds meer tegenstaan. Dat thuiswerken was trouwens niet de reden voor de overstap, die keuze had ik al eerder gemaakt.

Je bent nu weer terug bij je oude werkgever. Wat doe je daar precies?

Ik ben verkoopleider bij Renova (vroeger Zwartepoorte). Wij zijn BMW- en Mini-dealer. Dat betekent dat ik, samen met een aantal andere verkopers, auto's verkoop aan de klanten die bij ons binnenkomen, maar zich ook digitaal melden. Dat heb ik overigens de afgelopen veertien jaar ook gedaan. Toen bij de locatie in Breda, nu in Goes.

Lukt dat een beetje, een auto verkopen in deze tijd met anderhalve meter afstand?

Het is anders dan anders. Dat je geen hand kunt geven blijft 'gek'. Voor de proefritten bieden we stuurhoezen, handschoenen en uiteraard desinfecterende gel aan. Bij uitleg over een auto blijft of de klant of de verkoper buiten de auto staan op gepaste afstand. Normaal ga je naast de klant zitten in de auto om uitleg te geven. Daardoor duurt die soms nu iets langer, maar het lukt uiteindelijk altijd wel om dat goed te doen. Voor zo'n proefrit hebben we klanten ook veel digitaal benaderd met onder andere video's. Er was al gestart met deze verandering, waarbij de klant kan kiezen hoe hij geholpen wil worden. Corona heeft dit proces versneld. Daarbij kan ik met een gerust hart zeggen dat een showroom een 'veiligere' omgeving is dan een supermarkt.

Is jullie branche hard geraakt door de coronacrisis?

Er zijn wel wat veranderingen geweest, maar het is niet zo dat de verkoop heeft stilgelegen. Je zag bijvoorbeeld dat de tweedehandsmarkt aantrok. Mensen gingen niet op vakantie, of juist in eigen land (met de auto) op vakantie. Wat denk ik ook meespeelde waren de maatregelen in het openbaar vervoer. Dat mensen een mondkapje moesten dragen en zich daar niet prettig bij voelden en dus sneller overgingen tot de aanschaf van een (tweede) auto.



Bij onze service- en onderhoudsafdeling was het wel rustiger. Doordat veel mensen thuiswerken, worden er minder kilometers gemaakt. Wij bedienen voor een groot deel ook de zakelijke markt en daar merkte je dat ze in het begin iets voorzichtiger waren met nieuwe aankopen en zelf eerst afwachtten welke gevolgen de crisis had voor hun bedrijf. Inmiddels zitten we qua drukte bijna weer op het oude niveau.

Had de coronacrisis nog gevolgen voor de nieuwe modellen?

Zeker. Verschillende fabrieken en toeleveranciers in het buitenland hebben stilgelegen en dat was, en is, uiteindelijk wel te merken in de showroom. Bij alle vestigingen van Renova hadden we maar de helft van de voorraad die we normaal hebben. Dat zie je ook terug in de showroom die een stuk leger was. Door de merken is het wel goed opgepakt, toen ze weer gingen draaien, door eerst de auto's te gaan maken die besteld zijn door klanten. Maar de levering van nieuwe auto's heeft wel vertraging opgelopen.

Wat neem je mee uit deze tijd?

Het heeft mij inzicht gegeven in waar ik mijzelf het sterkst bij voel. Dat is werken met collega's om mij heen en niet alleen thuis. Verder kijk ik straks liever terug op een tijdelijk abnormaal dan een nieuw normaal.