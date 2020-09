Zeeuwen willen meer aandacht voor vergeten taal: 'Nun estas la tempo!'

Suske en Wiske in de taal Esperanto (foto: Esperanto België)

Het Esperanto werd in 1887 bedacht door een Poolse oogarts die in een gebied woonde met veel verschillende talen en dialecten. Met het makkelijk te leren Esperanto zou iedereen in dat gebied met elkaar kunnen communiceren, maar ook iedereen ter wereld.

Tweede Wereldoorlog

De taal won de jaren daarna aan populariteit en de Verenigde Naties heeft meerdere keren geopperd om het Esperanto als voertaal te gebruiken. Tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Britten, Canadezen en Amerikanen wekten als bevrijders veel interesse, waardoor steeds meer mensen ter wereld het Engels aanleerden en het nu als wereldtaal wordt aangezien.

Met de Brexit heeft geen één lidstaat in de Europese Unie Engels meer als moedertaal, daarom gaan we juist nu proberen om het Esperanto onder de aandacht te krijgen" Simon Smits, initiatiefnemer cursus Esperanto

Ingel Baaijens uit Vlissingen heeft veel interesse in de taal. Hij wil samen met Simon Smits een cursus organiseren om Zeeuwen de gelegenheid te geven om de taal te leren. Baaijens vindt Engels als voertaal oneerlijk. "Mensen die in het Engels worden opgevoed hebben altijd een voorsprong. Wanneer iedereen Esperanto zou aanleren, dan krijgt iedereen gelijke kansen."

Brexit

De twee proberen juist nu weer meer aandacht te krijgen voor Esperanto in Zeeland. "Met de Brexit heeft geen één lidstaat in de Europese Unie Engels meer als moedertaal, daarom gaan we juist nu proberen om het Esperanto onder de aandacht te krijgen", zegt Smits in de uitzending van de Zeeuwse Kamer.

Hier alvast een lijstje met woorden om je Esperanto te oefenen (foto: Omroep Zeeland)

Tientallen jaren geleden waren er veel Zeeuwen die het Esperanto via clubs probeerden te leren. In onder andere Kapelle, Breskens, Middelburg en Vlissingen kwamen groepen bijeen om het Esperanto te leren en promoten. De clubs zijn in Zeeland gestopt, maar toch zijn er online nog regelmatig bijeenkomsten om de taal niet te vergeten en nieuw leven in te blazen.

Aanmelden

Aanmelden voor de cursus Esperanto van Ingel Baaijens en Simon Smits kan via Ingel100@gmail.com of spsmits@hotmail.com.