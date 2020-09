Provincie zoekt gebieden voor een voedselbos

Een voedselbos in Graauw (foto: Omroep Zeeland)

Een voedselbos is een door de mens gecreëerd stuk natuur dat gericht is op duurzame voedselproductie. Vanaf de grond tot aan het topje van de bomen staat het bos vol met planten die zowel voor mens als dier voedsel produceren. Het voedselbos houdt zichzelf in stand, waardoor onderhoud minimaal is.

Voorwaarden

De provincie Zeeland heeft het liefst land dat in de buurt ligt van Natura 2000 gebieden, of in de buurt van steden. Het bos moet ongeveer drie voetbalvelden groot zijn en samen met de provincie wordt over de invulling nagedacht.

Bij Nieuw- en Sint Joosland is twee jaar geleden begonnen met het aanleggen van een voedselbos. Daar zijn nu al de eerste resultaten van zichtbaar.

