Schimmelprobleem opgelost, scholen weer open

De drie scholen maken deel uit van de koepel Albero Scholen. De leerlingen zijn maar wat blij dat ze weer naar school kunnen. "Heel fijn dat de school weer open is", zegt Tijn uit groep 8 van de Prinses Beatrixschool. Klasgenootje Robine vult aan: "En dat je je vrienden weer kan zien en weer kan spelen op het schoolplein."

Van de schimmel merkt het duo niets meer. Tijn: "Het rook schoon en het was allemaal weg." De extra week vakantie vond hij wel fijn.

Hoe kon de schimmel ontstaan?

De schimmel in het schoolgebouw zat op de vloeren van lokalen. Albero Scholen vermoedt dat de schimmel is ontstaan door een combinatie van de extreme luchtvochtigheid buiten en binnen, aanpassingen aan het ventilatie- en verwarmingssysteem en het feit dat de gebouwen vanwege de vakantie dicht waren.

Met de opening van de drie scholen zijn alle Zeeuwse basisscholen nu begonnen aan het nieuwe jaar (foto: Omroep Zeeland)

"Alle schimmel is weg, de vloeren zijn helemaal schoon en alles is weer netjes ingericht", zegt directeur Gerard Verkuil van de Prinses Beatrixschool. De eerste schooldag blijft volgens hem voor iedereen een mooi moment. "Dit jaar hadden de kinderen er extra zin in omdat het toch nog een weekje langer duurde. Vakantie lijkt leuk maar, op den duur is het wel klaar."

Begin vorige week is er een schoonmaakbedrijf geweest dat de schimmel weg heeft geborsteld. Daarna is er goed geventileerd en kon de school worden ingericht. De leraren hebben vorige week de vrijgekomen dagen gebruikt voor studiedagen die anders verderop in het jaar zouden zijn.

Geen vertraging

De late start wordt volgens Verkuil makkelijk ingehaald: "Dit jaar hebben we twee weken extra." Dat komt omdat Zeeland van een 'midden zomervakantie' naar een 'late zomervakantie' gaat. "De onderwijsinspecteur heeft gezegd dat het echt overmacht was en dat er dit jaar genoeg ruimte is om de lessen te kunnen doen."

