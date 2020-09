Voetballer Istvan Bakx langer in Zuid-Afrika na verlies kampioenschap

Bakx moet nog wat meer tijd doorbrengen in een hotelkamer. Het verlies van gisteren betekent dat het team naar de nacompetitie gaat. (foto: Omroep Zeeland)

"Het was niet echt gezellig aan tafel gisteravond, het was de pizza naar binnen stouwen en iedereen naar de kamer toe." Bij het ontbijt vanochtend was de stemming niet veel beter. Niet heel gek, de Vlissingse voetballer en zijn ploeg, Ajax Cape Town, grepen gisteren in Johannesburg op één doelpunt na naast de titel in het Glad Africa Championship.

'We hebben het verspeeld'

"We hebben het verspeeld de laatste weken", zegt Bakx. Voor de hervatting van de competitie had hij er nog alle vertrouwen in dat zijn team het kampioenschap zou winnen. Toen stonden ze zelfs bovenaan. Waar ging het mis? Bakx denkt dat het een combinatie van factoren was.

Zo stapte de trainer net voor de lockdown op, deed de onderbreking van de competitie door de coronacrisis de fitheid van sommige teamgenoten geen goed en moest het team in plaats van ieder weekend, om de twee dagen een wedstrijd spelen.

Bakx zal zijn gezin in Kaapstad nog even moeten missen. (foto: Istvan Bakx)

Toch laat het team het er niet bij zitten want het doel is nog steeds binnen handbereik: promoveren naar de hoogste klasse. En daarna? Eind september komt Bakx terug naar Nederland. "Kijken of ik dan bij een club kan aansluiten."

Istvan Bakx vanuit Johannesburg over zijn nieuwe hotel voor de nacompetitie: Ik zit op zestien hoog dus ik kan Kaapstad ongeveer zien liggen.

Welke dat wordt, weet Bakx nog niet helemaal zeker. Hoek heeft interesse getoond. Maar ook ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht, met Zeeuwse trainer Rogier Veenstra, is een optie. "Goed aan te rijden vanuit het Walcherse", zegt Bakx. "Pin me er niet op vast. Misschien dat ik daar over een week of twee meer over kan zeggen."