DELTA opnieuw getroffen door DDoS-aanval: 'We dachten oh nee, niet weer!'

(foto: DELTA)

De problemen duurden vorige week uren, gisteravond was het volgens woordvoerder Mariska van der Hulst een stuk sneller opgelost. Om 23.00 uur hadden ze bij DELTA de DDoS-aanval onder controle en konden de verbindingen worden hersteld.

Sneller handelen

Het was wel weer even schrikken volgens Van der Hulst: "We dachten oh nee, niet weer! Maar dat was helaas toch het geval. Omdat het eenzelfde aanval was als afgelopen vrijdag, konden we nu sneller handelen en hadden minder klanten last."

Vorige week vrijdag lagen door een DDoS-aanval in een grootte die de netwerkprovider nog niet eerder meemaakte in grote delen van Zeeland internet en interactieve televisie plat.

Bij een DDoS-aanval krijgen de servers van een netwerk heel veel data te verwerken. Daardoor wordt dat netwerk onbereikbaar voor andere bezoekers. Het uitvoeren van een DDoS-aanval is strafbaar.

Het bedrijf kreeg veel meldingen binnen van mensen die zonder internet of interactieve tv zitten. "Zodra we de eerste meldingen binnenkregen, hebben we snel ingegrepen. We wisten nu beter waar we bijvoorbeeld onze filters moesten zetten. We kunnen niet beloven dat we het in de toekomst kunnen voorkomen, maar we doen er alles aan."

Woordvoerder Mariska van der Hulst over nieuwe DDos-aanval

Wie erachter de aanvallen zit, is nog onbekend. Volgens Van der Hulst doet een speciaal cybercrimeteam van de politie onderzoek.

Lees ook: