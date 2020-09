Avondetappe komt uit Machinefabriek in Vlissingen

Het decor van de uitzending in de Machinefabriek in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

De Avondetappe is een televisieprogramma van de NOS dat in het teken staat van de Tour de France. Het wordt gepresenteerd door Dione de Graaff. Vanavond was Maarten Ducrot een van de gasten.

Maarten Ducrot

Maarten Ducrot komt uit Vlissingen, en was in de jaren tachtig en beginjaren negentig profwielrenner. In 1985 won hij een etappe in de Tour de France. Sinds 2004 is hij werkzaam bij de NOS als wielercommentator. "Het is leuk om hier te zijn", zegt hij. "Het is de eerste keer dat dit programma uit Vlissingen komt. Dat werd wel eens tijd."

De Avondetappe vanuit Vlissingen: