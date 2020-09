Burgh-Haamstede ziet nieuwe kleur vuurtoren niet zitten

De vereniging vindt het vooral jammer dat ze afgelopen weekend in de media moest lezen dat 'hun' vuurtoren een nieuwe kleur krijgt. Secretaris Siem van der Giessen: "Als er van tevoren met ons was overlegd, weet ik zeker dat we samen tot de conclusie waren gekomen dat de felle rode kleur, de juiste was."

Uitgebreid onderzoek

De nieuwe kleur is tot stand gekomen op basis van uitgebreid onderzoek. Dat is verplicht omdat de vuurtoren een Rijksmonument is. De bruinrode kleur komt dus niet uit de lucht vallen. Volgens een onderzoeker zat hij er al rond 1937 op. Bovendien zou de toren met deze kleur beter passen bij de bijbehorende huizen.

Ik denk niet dat ze beseffen waar ze mee bezig zijn en wat ze vernietigen" Jan Edu Kelder, Belangenvereniging van Nieuw-Haamstede

"We hebben al zeventig jaar een prachtige kleur op deze vuurtoren zitten", aldus Jan Edu Kelder. "Vuurtorenrood. Dat maakt hem iconisch. Op heel Schouwen-Duiveland en ver daarbuiten kent iedereen de vuurtoren van Haamstede, ook nog van het biljet van 250 gulden (waar hij in het paars op stond, red.). En nu gaan ze zonder overleg met ons, en alle andere mensen die op het eiland wonen, de kleur veranderen. Ik denk niet dat ze beseffen waar ze mee bezig zijn en wat ze vernietigen!"

Belangenvereniging Nieuw-Haamstede wil dat de vuurtoren felrood wordt (foto: Omroep Zeeland)

Op zondagmiddag heeft de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede een mail verstuurd naar alle leden. Daarin kregen ze de keus: de vuurtorenrode kleur of de bruinrode kleur die nu is uitgekozen. "Binnen zes uur had ik 180 reacties binnen", aldus Siem van der Giessen. "Iedereen wilde felrood. En er was één persoon die het niet uitmaakte welke kleur het werd. Mensen vroegen zelfs of die donkerdere kleur misschien een verlate 1 april-grap was. Natuurlijk kan een nieuwe kleur, maar wat heeft het voor zin zo'n kleur erop te zetten wanneer niemand het wil?"

De barricades op

De Belangenvereniging laat het er niet bij zitten. De eerste resultaten van de raadpleging onder de leden is verstuurd naar de gemeente. Ook Rijkwaterstaat is op de hoogte gebracht, aangezien zij het onderhoud van de vuurtoren uitvoeren.

In de eerste plaats wordt dus geprobeerd het netjes op te lossen. Toch is Jan Edu Kelder fel: "Wij zullen niet rusten voor we onze zin krijgen. Als het nodig is, moeten we het hard spelen. Maar wij hopen dat het gezonde verstand zal zegevieren en dat dit een oprisping is die we gauw kunnen vergeten."