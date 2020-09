Zeeuws Archief doet geste: archiefmateriaal gratis digitaliseren door corona

Directeur Hannie Kool-Blokland directeur van het Zeeuws Archief (foto: Zeeuws Archief)

"Als we het eenmaal gedigitaliseerd hebben, is het voor iedereen vrij toegankelijk. Tot nu toe rekenden we een bedrag voor het scannen als dat materiaal nog niet digitaal beschikbaar is. Vanaf vandaag laten we dat drempelbedrag los", zegt directeur Hannie Kool-Blokland.

Ze juicht het toe dat veel mensen gebruik maken van de mogelijkheid om thuis de archiefstukken digitaal te kunnen raadplegen. "We gaan ervan uit dat we bezoekers hiermee weer verder tegemoet komen en dat dit in een behoefte voorziet."

Surrealistische tijden

Voor Kool-Blokland waren het, net als voor veel mensen, surrealistische tijden. Veel mensen moesten thuis aan het werk maar dat gold lang niet voor iedereen.

Zo ook niet bij het Zeeuws Archief. "Er waren medewerkers van het infocentrum om het digitaliseren te regelen. Ook de restauratieafdeling was op de werkplek bezig met restaureren van originelen. De dienstverlening aan de overheden is steeds onverkort doorgegaan. Voor hen is ook veel gescand."

De studiezaal van het Zeeuws Archief voor de coronacrisis (foto: Omroep Zeeland)

Zelf was directeur Hannie Kool-Blokland ook vaak aanwezig in het Zeeuws Archief. Al was het maar vanwege de vernieuwingswerkzaamheden in het pand.

Zo wordt er nieuwe vloerbedekking aangebracht, komen er in hoogte verstelbare bureaus en krijgen de muren een nieuwe lik verf. "Wij hadden een verbouwing gepland en de werkmensen die dat deden werkten gewoon door. Dus ik vond dat ik als directeur aanwezig moest zijn en dat kon ook veilig. Daardoor voelde het goed!"

Thuiswerken is een blijvertje

Nu die werkzaamheden worden afgerond kan er dus ook in het Zeeuws Archief weer gewerkt worden al blijft het thuiswerken voor wie dat wil ook mogelijk. "We hebben het hier goed en veilig kunnen inrichten maar ik denk dat die mogelijkheid, als mensen thuis goed stevig kunnen doorwerken uitstekend is voor wie dat kan. Maar wel met een goeie mix met hier aanwezig zijn. Zodat je elkaar blijft zien en horen bij overleggen."