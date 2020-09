Jeugdbescherming druk met vechtscheidingen: 'Ik zie heel ongelukkige kinderen'

Het draait bij vechtscheidingen om ouders die met elkaar zo'n ruzie maken dat de ontwikkeling van hun kind in gevaar komt. Als de rechter of gemeente wil dat jeugdbescherming helpt, komen de gezinsmanagers van Intervence in beeld. Die brengen in kaart waar de problemen zitten en welke hulp er ingeschakeld moet worden.

Eén van hen wil haar ervaringen wel delen, maar alleen anoniem. De zaken waar ze mee te maken krijgt, zijn soms erg heftig.

Kinderen echt ongelukkig

We spreken af dat we haar 'Irma' noemen. Zij ziet zeer schrijnende gezinssituaties. "Als we het hebben over problematische echtscheidingen, vechtscheidingen, dan zien we dat de kinderen knel zitten in de situatie tussen hun ouders. Zij zijn dermate loyaal aan beide ouders en kunnen uit die situatie niet meer weg. Ze voelen zich echt opgesloten in de strijd en meegezogen in de strijd."

Het gaat volgens Irma vaak om onmogelijke keuzes voor kinderen: "Ze willen niet kiezen, maar hun ouders vragen dat wel van hen. Ik zie dan heel ongelukkige kinderen."

Jeugdbeschermingsorganisatie Intervence heeft de handen vol aan de gevolgen van vechtscheidingen. (foto: Omroep Zeeland)

Irma ziet bij vechtscheidingen veelvuldig hetzelfde patroon. Ouders die elkaar verwijten maken, terwijl Irma er juist is voor het kind. Irma: "Als ik op gesprek kom, focus ik me op het kind. Op zijn of haar welzijn. Wat ik merk is dat ouders bij vechtscheidingen heel erg met elkaar bezig zijn. Ik probeer elke keer terug de focus op het kind te krijgen. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat hij of zij zich beter, veiliger gaat voelen?"

Ik zie kinderen die moeten kiezen, maar niet willen kiezen." Gezinsmanager 'Irma'

Sira Kamermans is sinds maart directeur bij Intervence. Haar medewerkers krijgen in hun zaken regelmatig te maken met de gevolgen van scheidingen die heel moeilijk tot een afronding komen. "In zeker de helft van de zaken die wij behandelen, speelt de vechtscheiding een belangrijke rol", schetst ze.

De coronatijd heeft de gezinnen waar het al niet goed mee ging, niet geholpen. Veel thuis zijn samen, weinig afleiding. De druk op de ketel neemt alleen maar toe, merkt Kamermans. "Op dit moment is het nog lastig te zeggen, want we zitten nog in de coronatijd. Maar in het begin van de coronacrisis nam het aantal zaken wat af. Nu wordt het drukker. Het is geen explosieve toename, maar je ziet wel dat de zaken zich hebben opgehoopt."

Aantal vechtscheidingen neemt toe, merkt jeugdbeschermingsorganisatie Intervence (foto: Omroep Zeeland)

De vraag is nu hoe zorg je ervoor dat kinderen zo min mogelijk last ondervinden van ouders die in de clinch liggen? Irma pleit voor meer en vooral ook eerder aandacht voor vechtscheidingen. "Tegen de tijd dat ik in beeld kom, is er al een lang traject geweest. Vaak al langere tijd ruzie, soms met geweld. Verschillende pogingen tot hulpverlenen die op niets zijn uitgelopen en uiteindelijk dus een uitspraak van een rechter. Ik hoop echt dat er nog meer aandacht komt voor het beginstadium van de vechtscheiding. Dat het niet zo ver hoeft te komen."

Jeugdbeschermingsorganisatie Intervence voert als één van de zogeheten Gecertificeerde Instellingen (GI) in Zeeland de regie voor gezinnen en kinderen die te maken krijgen met (preventieve) jeugdbescherming of jeugdreclassering. Dit doet Intervence op verzoek en in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten en de kinderrechter. De kerntaak van Intervence is om kinderen te beschermen wanneer zij in hun veiligheid of ontwikkeling worden bedreigd, om gezinnen met complexe opvoed- en opgroeiproblematiek te ondersteunen én om regie te voeren over de ingeschakelde hulpverlening. Intervence behandelt jaarlijks zo'n 800 zaken waarvan er 650 via de rechter zijn toegewezen.

Kamermans heeft er vanuit Intervence vol de aandacht voor. "Het is lastig, zeker gezien de financieel moeilijke situaties waar jeugdorganisaties als wij, maar ook gemeentes in zitten. Het zit hem denk ik vooral in de samenwerking. Wij als Intervence kunnen dit niet alleen. Ook organisaties als Veilig Thuis en Juvent zijn belangrijk. Zij zijn er al bij betrokken en dat is echt van wezenlijk belang. Het gaat er om dat we ons blijven ontwikkelen op dit vlak."

Irma: "Ik zie kinderen die moeten kiezen, maar niet willen kiezen. die zich onveilig voelen. Je gunt het hen zo dat het zo ver niet komt."

'Het zou meer om de kinderen moeten draaien', stelt gezinsmanager Irma (foto: Omroep Zeeland)

