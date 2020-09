Opnieuw een coronadode, aantal besmettingen afgenomen

Impressie van het nieuwe coronavirus Covid-19 (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal nieuwe besmettingen in Zeeland is de afgelopen week (gerekend van dinsdag tot dinsdag) toegenomen met 28. Dat is beduidend minder dan de piek van de week ervoor, toen er 53 nieuwe gevallen van corona werden geconstateerd. De meeste nieuwe besmettingen (zeven) deden zich voor in de gemeente Terneuzen. Hulst komt met vijf besmettingen op de tweede plaats.

Grafiek

Onderstaande grafiek laat de nieuwe besmettingen per gemeente zien.

Het aantal coronatests dat in Zeeland wordt uitgevoerd blijft al een paar weken op hetzelfde, hoge niveau. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling per kalenderweek zien. De GGD heeft testlocaties in Goes, Terneuzen, Zierikzee en Vlissingen en ook de Zeeuwse ziekenhuizen voeren tests uit.