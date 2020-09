Na ruim zeventig jaar een nieuwe kleur voor vuurtoren: 'Da bin me nie groôs mee!'

"Ik bin d'r dol op, al heel m'n leven." De ogen van Tineke Deurloo beginnen te stralen als ze over de vuurtoren praat. Samen met haar oom ging ze in haar jeugd regelmatig naar boven, hij was de vuurtorenwachter. En wanneer we bij haar binnenlopen, blijkt dat de geschiedenis die haar familie heeft met de toren nog veel verder terugloopt. "Ik kwam een naam tegen. Het blijkt dat mijn over-over-over-over-over-over-over grootvader (het kan er één meer of minder zijn, red.) ook al in de toren werkte. Hij moest de vuren aansteken, nog voor er elektriciteit was."

Een foto uit de oude doos: Tineke is dol op de vuurtoren (foto: Omroep Zeeland)

Deurloo maakte vele jaren geleden een foto van de vuurtoren die later als poster werd verkocht bij de VVV. En ze liet een maquette maken, die meeging naar beurzen, zoals de Vakantiebeurs in Utrecht. "Ook daar was het altijd een blikvanger."

Vandaag de dag loopt ze er dagelijks voorbij, wanneer ze in de middag naar het strand gaat. "Toeristen die er voorbij lopen, blijven bijna allemaal staan om even een foto te maken."

De kleur die de vuurtoren krijgt. (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen zondag kwam een mailtje binnen van de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede, met daarbij ook een voorbeeld van de roodbruine kleur die de vuurtoren moet gaan krijgen. "Ik schrok me dood. Vind het helemaal niks. Ik snap ook niet waarom ze dit doen. De vuurtoren is altijd prachtig rood-wit geweest en nu willen ze hem een soort van bruin maken. De trots van Westerschouwen krijgt een andere jas. Da bin me nie groôs mee."

De kinders vergelijken hem met de zuurstokken van de kermis, dat deden wij vroeger ook al" Tineke Deurloo

Ze heeft geprotesteerd en aangegeven dat de vuurtorenrode kleur haar voorkeur heeft. "De kinders vergelijken hem met de zuurstokken van de kermis, dat deden wij vroeger ook al. Het is een blikvanger. Met de duinen, de begroeiing, de bebossing eromheen, het is een plaatje."

Ze hoopt dat de Belangenvereniging eruit komt met de gemeente en is bereid om mee te strijden. "Als ze mensen nodig hebben, dan ben ik erbij!"

Een foto die Tinke maakte van de vuurtoren wordt gebruikt door de VVV (foto: Omroep Zeeland)

