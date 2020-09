De magie van twintig jaar 'Nazomeren'

Toeval

Volgens Henk Schoute, zakelijk directeur van het Zeeland Nazomerfestival, is het het tijdstip van de expositie toch echt toeval. "Je zou kunnen denken dat we deze expositie hebben gemaakt als afsluiting of juist om aan te geven dat het festival moet worden behouden. Maar dat is niet het doel geweest van deze expositie. We wisten namelijk toen we met dit idee kwamen niet dat we geen subsidie zouden krijgen. Aan de andere kant zijn we er nu juist wel heel erg blij mee, omdat we kunnen laten zien wat het festival betekent voor Zeeland."

Alex Mallems is al vanaf het begin artistiek leider van het festival. Hij zoekt elk jaar de locaties uit voor de voorstellingen. Soms was er al een verhaal en zocht hij een daarbij een passende plek. Een andere keer was de locatie het uitgangspunt van een voorstelling. zoals bij de Westerscheldetunnel in aanbouw. "Dat was once in a lifetime, het moest in dat jaar gebeuren, want een jaar later zouden er elke dag duizenden auto's door de tunnel rijden. We hebben daar toen de opera The Lighthouse gemaakt. Een cadeau om daar een voorstelling te spelen."

Het weer speelt een belangrijke rol

Door de jaren heen heeft het weer een belangrijke rol gespeeld op de buitenlocaties. Het stilleggen van de opera Sweethart Come in 2004 op de Westkappelse Zeedijk vlak voor het einde van de première staat Mallems nog haarscherp voor ogen. "We wisten dat het spannend zou worden en eigenlijk ging het de hele voorstelling goed. Totdat er twee grote donkere wolken boven zee samen kwamen en er onweer losbarstte. Ik heb de voorstelling toen vijf minuten voor het einde gestaakt. Iedereen had begrip, want niemand die aanwezig was op die zeedijk is droog thuis gekomen. Het was heel erg gevaarlijk."

BLØF opent het Nazomerfestival (foto: Sweta Joosse)

Henk Schoute werd in 2009 zakelijk directeur van theaterproductiehuis Zeelandia en het Zeeland Nazomerfestival. Hij volgde Ruud van Meijel op die samen met artistiek leider Alex Mallems het festival in 2001 was gestart. Ondanks dat het festival in grote lijnen bleef zoals het was, heeft Schoute wel zijn handtekening gezet onder het festival.

Picknick en meezingen

Hij heeft bijvoorbeeld in dat eerste jaar de picknick geïntroduceerd en ook het meezingen op het Abdijplein heeft hij veranderd. "In plaats van meezingen met cd's, wilde ik een band op het podium die alle nummers live speelde." Daarnaast heeft hij de concerten op het festivalhart een upgrade gegeven. "Je zou kunnen zeggen dat ik het wat meer gepopulariseerd heb, zodat het voor een breder publiek toegankelijk werd en je meer doelgroepen kon bereiken."

Er komen positieve geluiden uit Den Haag, dus ik ga ervan uit dat het goed komt." Henk Schoute, zakelijk directeur

De mooiste voorstelling

De meest bijzondere voorstelling die Schoute heeft gezien in die afgelopen elf jaar is Kabaal en liefde. "Deze voorstelling werd gespeeld bij een kasteel en er kwamen verschillende disciplines bij elkaar. Acteurs uit de toneelwereld stonden samen op het podium met acteurs uit de musicalwereld. Ik heb altijd geprobeerd om schotten weg te halen. Ook tussen gesubsidieerde en vrije producties. Deze voorstelling was daar een mooi voorbeeld van."

Het Zeeland Nazomerfestival is ontstaan uit de Zeeland Cultuurmaand die in 1989 startte op initiatief van de provincie. In 1993 werd de naam veranderd in Zeeland Nazomer Festivals. Een overkoepelende organisatie voor meerdere regionale festivals en evenementen. Uiteindelijk werd het In 2001 het Zeeland Nazomerfestival met in eigen beheer geproduceerde voorstellingen op locatie. Als hart van het festival werd het Abdijplein in Middelburg aangewezen.

Voor Schoute is dit zijn laatste jaar als directeur van Nazomerfestival. Een afscheid met gemengde gevoelens, want niet alleen heeft corona het festival diep geraakt, ook het mislopen van 600.000 euro van het fonds voor de podiumkunsten heeft grote gevolgen voor het festival. Maar ondanks dat kijkt Schoute terug met een goed gevoel. "Het is een bijzonder jaar, ik kan wel zeggen met alles wat er gebeurd is op het gebied van corona en het mislopen van de subsidie, één van de mooiste en meest interessante jaren uit mijn gehele loopbaan."

Positief over de toekomst

Hij is ook positief over de toekomst en het voortbestaan van het Nazomerfestival. "Er komen positieve geluiden uit Den Haag, dus ik ga ervan uit dat het goed komt. Daarnaast is het bekend dat er zo'n 468 miljoen extra naar cultuur gaat ter compensatie van alle coronamaatregelen. Nou, ik hoop dat al die positief beoordeelde, maar niet gehonoreerde instellingen ook wat krijgen."

Openingstijden

De overzichtstentoonstelling over twintig jaar Zeeland Nazomerfestival is vanaf 1 september tot en met donderdag 10 september dagelijks tussen 12.00 en 17.00 uur te bewonderen in de kloostergangen van de Abdij in Middelburg. Entree is gratis.