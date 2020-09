Verdachte moord Oostkapelle spreekt voor het eerst: ik ben onschuldig

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De verdachte betuigde tijdens de zitting zijn medeleven naar de eveneens aanwezige nabestaanden. Verder zei de man dat hij al twintig jaar op het Parc Zonnehove woont en al jaren wordt gepest door medebewoners. De zitting van vandaag was wederom een pro-formazitting. Daarbij wordt nog geen strafeis geformuleerd, maar gekeken naar de stand van zaken.

Onderzoek Pieter Baan Centrum

De man wilde niet meewerken aan een psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC). Daarom werd hij alleen geobserveerd. Op basis van de observatie hebben onderzoekers vastgesteld dat de man geen stoornis heeft en zich goed gedraagt. De kans op herhaling wordt door het PBC klein geacht.

Ook het forensisch onderzoek is bijna klaar. Het Nederlands Forensisch Instituut moet alleen haar bevindingen nog op papier zetten. Daarna is het onderzoek in deze zaak afgerond.

'Bewijslast dun'

De advocaat van de verdachte was niet blij met deze boodschap. Zij zei al bijna een jaar te wachten op de resultaten van het onderzoek. Zij deed wederom een verzoek voor vrijlating van haar cliënt, omdat de bewijslast volgens haar dun is. Zij wees op de bloedsporen en verklaringen van getuigen die iemand in het blauw gekleed hadden gezien.

De rechtbank besliste dat de man vast blijft zitten. Zij vond dat het gepleegde feit, waarvan de man wordt verdacht, te ernstig is en dat de maatschappij daarover nog steeds te diep geschokt is.

Door het coronavirus heeft de moordzaak vertraging opgelopen. De verdachte is hartpatiënt en werd hierdoor pas later dan gepland onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Almere.

De zaak komt wederom pro forma op 25 november voor de rechtbank. De inhoudelijke behandeling staat gepland op 20 en 21 januari 2021.

