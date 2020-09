Zeelandbrug en bruggen over Kanaal door Walcheren niet vaker open

Zeelandbrug (foto: Lia van der Laan)

Omdat er anderhalve meter onderlinge afstand moet worden gehouden, kunnen er minder mensen in de ruimte in Vlissingen waar de bruggen worden bediend. Daardoor zijn er ook minder mensen die de bruggen kunnen openen en sluiten. De bruggen worden nu vier keer per dag geopend, vorig jaar was dat acht keer.

Last

De scheepvaart heeft daar last van en moet soms uren extra wachten. Dat kost tijd en geld. Daarom heeft het provinciebestuur besloten dat de beroepsvaart vanaf 1 oktober een aanvraag kan indienen voor een extra brugopening. Dat kan via een marifoon. Per aanvraag wordt gekeken of het mogelijk is aan de vraag te voldoen.

Provinciebestuurder Harry van der Maas: "We willen maatwerk realiseren. Dus stel: Er komt een binnenvaartschipper en als het mogelijk is om de brug open te doen, zullen we dit doen. Onze inschatting is dat dit in de praktijk vaak zal lukken. Blijkt dit niet voldoende te werken, dan gaan we in gesprek met de beroepsvaart."

De afspraken gelden tot het volgende watersportseizoen van 2021. De provincie onderzoekt nog of de bruggen vanaf een andere locatie dan de Nautische Centrale in Vlissingen kunnen worden bediend. Mocht dat mogelijk zijn, dan kunnen de bruggen wel weer vaker worden geopend.