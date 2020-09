Geen collecte, maar een pop-up store in Goes voor KWF

Aan de Klokstraat, waar hiervoor een gamestore zat, mag de KWF-afdeling Goes tot en met zaterdag de winkel gebruiken. Je kan er kunst en bolussen kopen en spelletjes spelen. Natuurlijk ontbreekt de collectebus niet, want men wil ondanks corona, zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel.

Kosteloos gebruik van winkel

Maryse van de Plasse van de Goese afdeling van KWF kreeg al vanaf het begin van de coronacrisis veel afzeggingen van de 280 collectanten. "Toen zijn we gaan nadenken over een alternatief en is het idee van deze winkel ontstaan." Een week lang mogen ze kosteloos gebruik maken van het leegstaande pand in de Goese binnenstad.

De opening van de pop-up store (foto: Omroep Zeeland)

In de tijdelijke winkel staan veel vrijwilligers die normaal gesproken langs de deuren zouden gaan in Goes. Nu worden ze ingezet om alles in goede banen te leiden. "Een andere opzet, maar het enthousiasme is er niet minder om", volgens Van de Plasse.

Minder dan andere jaren

Met de pop-up store haalt het kankerfonds nog wel wat op, maar de verwachting dat dat minder is dan andere jaren. "Alle kleine beetjes helpen en ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen hier naartoe komen om te doneren voor het KWF", aldus Maryse van de Plasse.