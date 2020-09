'DDoS-aanval op netwerk DELTA onder controle'

Klanten van DELTA hadden vanavond wederom last van een DDoS-aanval. De aanvallers richtten zich nu voornamelijk op het netwerk van Caiway, een zusterbedrijf van DELTA in Zuid-Holland. Vooral klanten buiten Zeeland hebben deze keer last van de aanval, maar ook in onze provincie waren de gevolgen merkbaar. De Zeeuwse telecomprovider is al sinds vrijdag het doelwit van aanvallers.

Vrijdag hadden klanten in Zeeland bijna de hele dag geen internet of interactieve televisie. Ook gisteravond lag het internet er in delen van Zeeland even uit, maar toen had de internetprovider het probleem sneller opgelost. Het is nog niet bekend wie er achter de aanvallen zit. Volgens DELTA doet een speciaal cybercrimeteam van de politie onderzoek.

Het is nog niet bekend wanneer deze aanval onder controle is.

