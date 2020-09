Adrienne Verburg moet binnenkort op schapenjacht bij de buren (foto: Adrienne Verburg)

Op het platteland in Australië rijden ze met zogenaamde road trains: vrachtwagens met drie grote trailers erachter. Het ongeluk gebeurde met zo'n road train vol met schapen. Met als gevolg dat zo'n drie- tot vierhonderd schapen het niet overleefden.

De schapen die het wel overleefd hebben, zijn voor het grootste gedeelte weer gevangen en op transport terug gezet. "Maar er lopen er nog zo'n honderd rond die we moeten vangen", voegt Verburg daar aan toe. Het vangen van die beesten is volgens de geboren Zeeuwse noodzakelijk: "De meeste ongelukken hier gebeuren omdat een kangoeroe, koe, kameel of bijvoorbeeld een schaap plotseling de weg oversteekt."

Diervriendelijk

Het ongeluk gebeurde vlakbij de boerderij van Verburg, op 'slechts' tweehonderd kilometer afstand. Iedereen in de buurt heeft zijn eigen bedrijf en daardoor eigenlijk geen tijd om op schapenjacht te gaan. Toch beseft Verburg dat het voor de schapen diervriendelijker is als ze gevangen worden: "Er is ook geen water, dus er moet wel wat gebeuren."

