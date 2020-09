De bizon mag los op Tholen, maar daardoor de mens niet meer

Dat de bizons niet direct hun nieuwe gebied in huppelen, was te verwachten, zegt gebiedsbeheerder Hein Vermin. "Het gaat stap voor stap. Binnen nu en een paar weken zullen ze het gebied gaan verkennen. Dat gaat bosje voor bosje, dan eerst even settelen en daarna lopen ze weer een stukje verder. Dan zullen ze eerst even Misschien tegen de loop van de winter hebben ze het hele gebied bekeken." Een paar van de bizons hebben een zender om, waarmee de beheerder de gangen van de dieren kunnen volgen.

Geen confrontaties met andere grazers

In de Slikken van de Heen lopen, naast de wisenten, zo'n 47 Konikpaarden en 6 Rode Geuzen (een koeiensoort). Zij verbleven normaal gesproken ook regelmatig in het deel van het gebied waar de wisenten het afgelopen halfjaar leefden. "Het leefgebied van alle dieren wordt weer groter", aldus Vermin. "Van de wisenten zelfs zo'n tien keer groter."

Hoewel er dus flink wat grote grazers rondlopen, worden er geen echte confrontaties verwacht. "De runderen en de paarden zullen er een beetje omheen bewegen. De wisenten staan het hoogst in de natuurlijke hiërarchie. De paarden zullen snel naar dit stuk van het gebied toe komen, want er staat veel gras. We verwachten dat ze elkaar binnen een paar weken zullen tegenkomen", legt Vermin uit.

Europese bizons / wisenten in de Slikken van de Heen op Tholen (foto: Omroep Zeeland)

De bizons zijn een mooi gezicht in het gebied, maar het is wel de bedoeling dat ze aan het werk gaan. In de Slikken van de Heen staan moeilijk te bestrijden exoten zoals de reuzenberenklauw, dijkviltbraam en late guldenroede. De wisenten moeten die kapot maken, onder meer met hun hoorns. Hein Vermin: "In dit stuk van het gebied hebben ze al korte metten gemaakt met de dijkviltbraam, dus ze zijn goed bezig. Maar ze hebben nog wel een klus te klaren in de rest van het gebied hoor!"

Afgesloten voor wandelaars

Omdat de wisenten nog moeten wennen aan de 250 hectare die ze nu tot hun beschikking hebben, is het natuurgebied vanaf vandaag afgesloten voor wandelaars. Dat blijft zo tot begin volgend jaar, zodat de bizons de tijd hebben om het gebied te verkennen en hun eigen wandelroutes uit te stippelen. Wanneer ze dat eenmaal hebben gedaan, mogen de wandelaars pas weer vrij rondlopen.

De grote grazers in het gebied blijven tot die tijd niet verscholen voor het publiek. "Vanaf de dijk kun je ze goed spotten", aldus Vermin. "We hebben daar ook extra gemaaid, zodat je er beter kunt lopen. En we gaan de komende tijd begeleide wandelingen organiseren in kleine groepen." 27 oktober is de eerste.

